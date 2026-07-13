Kane anticipó el choque con Argentina: "Va a ser un partido especial y muy duro"

La cuenta regresiva para una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026 ya comenzó y uno de los protagonistas del encuentro dejó en claro que la expectativa también se vive dentro del plantel inglés. El delantero y capitán de Inglaterra, Harry Kane, se expresó públicamente luego de la clasificación de su selección y definió el próximo compromiso frente a Argentina como un partido "especial" y, al mismo tiempo, "muy duro".

Tras superar los cuartos de final, el goleador inglés utilizó un mensaje para agradecer el respaldo de los simpatizantes británicos y destacar el esfuerzo realizado por el equipo para mantenerse en carrera. Sus declaraciones llegaron después del triunfo sobre Noruega, resultado que permitió al seleccionado inglés alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo por segunda vez en los últimos 36 años.

El esperado enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra se disputará el próximo miércoles 15 de julio, desde las 16:00 (hora argentina), en un duelo que pondrá en juego un lugar en la gran final del campeonato mundial.

El orgullo por una clasificación muy trabajada

En el día posterior a lo que definió como "otra gran victoria inglesa", Harry Kane hizo un balance de la actuación de su equipo y expresó su satisfacción por el rendimiento colectivo que permitió superar una instancia decisiva del torneo.

El delantero aseguró que no podía sentirse "más orgulloso del equipo", al considerar que Inglaterra logró imponerse en un encuentro extremadamente exigente frente a un rival al que calificó como "realmente bueno". Durante su mensaje también hizo referencia a las condiciones en las que se disputó el partido, señalando que el desarrollo del encuentro estuvo condicionado por el clima.

Según explicó, el equipo debió afrontar un escenario complejo debido a las altas temperaturas y a la humedad presentes durante el compromiso.

"El fútbol no siempre es lindo"

Kane destacó especialmente la actitud que mostraron sus compañeros para conseguir el pasaje a las semifinales del Mundial. El delantero afirmó que el plantel encontró energías "desde lo más profundo" para sostener el esfuerzo durante todo el encuentro y conseguir la clasificación.

En ese contexto, dejó una reflexión sobre el desarrollo del partido al remarcar que "el fútbol no siempre es lindo", aunque subrayó que lo verdaderamente importante fue que Inglaterra consiguió "encontrar la forma" de superar al seleccionado noruego.

Sus declaraciones reflejaron la importancia que el plantel le otorgó a un triunfo construido a partir del sacrificio colectivo y del compromiso de todos los integrantes del equipo.

Una celebración que ya se transformó en tradición

Luego del triunfo, la selección inglesa volvió a protagonizar una escena que se repitió a lo largo de esta Copa del Mundo. Como ya ocurrió en otras presentaciones del torneo, el plantel celebró junto a los hinchas mientras sonaba "Wonderwall", la reconocida canción de Oasis, convertida en uno de los símbolos de los festejos del conjunto británico durante la competencia.

Harry Kane valoró especialmente ese momento compartido con los simpatizantes ingleses y aseguró que volver a vivir esa celebración representa "un sentimiento especial".

El capitán sostuvo además que tanto él como sus compañeros conservarán ese recuerdo "para siempre", destacando el vínculo que se generó entre el equipo y el público durante el desarrollo del Mundial.

El foco ya está puesto en Argentina

Más allá de la satisfacción por el pase de ronda, Kane dejó en claro que el equipo rápidamente comenzó a concentrarse en el próximo desafío.

El delantero recordó que el fútbol obliga a cambiar rápidamente el enfoque y expresó que este deporte "da vuelta la página muy rápido", una afirmación con la que dejó atrás la clasificación para enfocarse plenamente en el compromiso que se aproxima. En ese sentido, calificó el partido frente a Argentina como un encuentro "especial" y también "muy duro", anticipando la dificultad que representará enfrentarse al conjunto dirigido por la selección argentina en busca de un lugar en la final.

Las declaraciones del atacante reflejan la importancia que el plantel inglés le otorga a un cruce que enfrentará a dos de las selecciones protagonistas del torneo.

Recuperación y preparación, las prioridades

Con el calendario del Mundial avanzando hacia sus instancias decisivas, Harry Kane también hizo referencia al trabajo que el plantel deberá realizar antes del compromiso del miércoles.

El delantero explicó que la prioridad durante los próximos días será la recuperación física luego del desgaste realizado en los cuartos de final. Asimismo, indicó que el equipo pondrá el foco en la preparación del encuentro ante Argentina, consciente de la exigencia que representa una semifinal de la Copa del Mundo.

El capitán entiende que cada detalle será determinante para llegar en las mejores condiciones al partido que definirá uno de los finalistas del certamen.

Inglaterra busca mantener su racha positiva

Antes de cerrar su mensaje, Harry Kane volvió a agradecer el apoyo recibido por parte de los simpatizantes ingleses a lo largo del torneo.

El delantero expresó su deseo de que el equipo pueda continuar con la racha positiva que mantiene en esta Copa del Mundo y sostuvo que el respaldo del público constituye un incentivo importante para afrontar el próximo desafío.

Con ese mensaje, Inglaterra comenzó a vivir la previa de una semifinal que enfrentará nuevamente a dos selecciones con una extensa historia en los Mundiales.