La historia de la camiseta azul improvisada con la que Argentina eliminó a Inglaterra en el 1986

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra volvió a poner en primer plano una de las historias más emblemáticas de la Selección argentina: la de la camiseta azul improvisada que utilizó Diego Armando Maradona durante el histórico encuentro disputado en el Mundial de México 1986.

Cada enfrentamiento entre ambos seleccionados remite inevitablemente a aquella tarde del 22 de junio de 1986, cuando el conjunto argentino derrotó a Inglaterra por 2 a 1 en el mítico estadio Azteca. Ese partido quedó grabado para siempre en la memoria del fútbol mundial por los dos goles convertidos por Maradona: la célebre "Mano de Dios" y el inolvidable "Gol del Siglo".

Sin embargo, detrás de esa actuación histórica existe otra historia menos conocida, marcada por la urgencia, la improvisación y una serie de decisiones que terminaron dando origen a una de las camisetas más recordadas de todos los tiempos.

La necesidad de utilizar una camiseta alternativa

Para afrontar aquel encuentro frente a Inglaterra, la Selección argentina debía utilizar una camiseta alternativa azul, debido a la necesidad de generar contraste con la indumentaria blanca del conjunto inglés.

El inconveniente surgía porque la camiseta suplente oficial confeccionada por Le Coq Sportif era de algodón, una tela considerablemente más pesada que la utilizada en la camiseta titular. Ese detalle preocupaba especialmente al entrenador Carlos Salvador Bilardo, quien debía afrontar un partido en las exigentes condiciones climáticas de México.

La inquietud del cuerpo técnico no era una simple suposición. En el encuentro anterior frente a Uruguay, los futbolistas habían experimentado las consecuencias del peso de esa camiseta, una situación que se agravaba por la humedad y el sudor propios de las altas temperaturas.

Bilardo comprendió entonces que repetir esa experiencia frente a Inglaterra podía representar una desventaja importante para el equipo.

Un operativo de emergencia en Ciudad de México

La falta de tiempo para que la empresa confeccionara una nueva camiseta más liviana obligó al cuerpo técnico argentino a buscar una solución alternativa.

Fue entonces cuando se organizó un verdadero operativo de emergencia. El delegado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Rubén Moschella, salió a recorrer distintos comercios de Ciudad de México con el objetivo de encontrar camisetas azules confeccionadas con una tela más ligera.

Finalmente encontró modelos que reunían esas características. Aunque Bilardo no estaba completamente convencido de la elección, fue Diego Armando Maradona quien terminó inclinando la balanza al seleccionar una de aquellas camisetas.

En ese momento pronunció una frase que quedó ligada para siempre a esa prenda: "Con esta le ganamos a los ingleses". Aquellas palabras terminarían adquiriendo un significado especial horas después.

Una camiseta confeccionada contrarreloj

La elección de esa camiseta dio inicio a una carrera contra el tiempo. Se adquirieron 38 camisetas, que luego fueron adaptadas especialmente para el partido. El trabajo incluyó la confección artesanal de varios detalles:

Se cosieron a mano los escudos de la AFA.

Se plancharon números plateados provenientes del fútbol americano, ya que fueron los únicos que pudieron conseguirse en cantidad suficiente.

El resultado final fue una camiseta muy diferente de una producción oficial tradicional. Sus terminaciones artesanales y los característicos números brillantes terminaron otorgándole una identidad única.

Aquella prenda, nacida de la necesidad y la improvisación, terminó convirtiéndose en una de las camisetas más icónicas de toda la historia del deporte.

La camiseta de dos goles eternos

Fue precisamente con esa camiseta azul con la que Maradona protagonizó una de las actuaciones más recordadas en la historia de los Mundiales. Primero convirtió el gol que pasaría a la historia como la "Mano de Dios", una de las acciones más polémicas de las Copas del Mundo.

Apenas cuatro minutos después, llegó otra jugada que transformó definitivamente aquella camiseta en un símbolo del fútbol argentino. Maradona inició un recorrido desde mitad de cancha, eludió sucesivamente a varios jugadores ingleses y definió ante el arquero Peter Shilton, marcando el recordado "Gol del Siglo".

Aquella secuencia quedó inmortalizada como una de las mayores obras futbolísticas registradas en una Copa del Mundo.

El destino final de la histórica camiseta

Una vez concluido el encuentro, Diego Armando Maradona intercambió su camiseta con el futbolista inglés Steve Hodge. Con el paso de los años, Hodge decidió donar esa histórica prenda al Museo Nacional del Fútbol de Inglaterra.

Posteriormente, la camiseta fue subastada, alcanzando un precio millonario. De ese modo, la prenda que había nacido como una solución improvisada terminó convirtiéndose también en una de las piezas más valiosas y emblemáticas vinculadas a la historia del fútbol.

Un símbolo que vuelve a escena casi cuatro décadas después

A casi 40 años de aquella tarde en el estadio Azteca, cada nuevo enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra vuelve a despertar el recuerdo de aquella camiseta azul. Su historia permanece ligada no sólo al triunfo argentino de 2 a 1, sino también a la figura de Diego Armando Maradona, quien la eligió en medio de una situación de urgencia y terminó transformándola en un símbolo inseparable de una de las victorias más memorables de la Selección argentina.

La cercanía del nuevo duelo por las semifinales del Mundial 2026 vuelve a colocar esa historia en el centro de la escena, recordando cómo una decisión tomada contrarreloj terminó formando parte de uno de los capítulos más recordados del fútbol mundial.