Es oficial: Argentina vestirá de azul ante Inglaterra en la semifinal y los hinchas se ilusionan

La Selección argentina volverá a enfrentarse con Inglaterra en una Copa del Mundo y lo hará con una imagen que remite a dos de los capítulos más memorables de su historia mundialista. Según confirmó la FIFA, el equipo dirigido por Lionel Scaloni utilizará la camiseta suplente azul y negra en la semifinal del Mundial 2026, un detalle que rápidamente despertó entusiasmo entre los hinchas por su relación con los triunfos obtenidos frente al conjunto inglés en México 1986 y Francia 1998.

El encuentro se disputará este miércoles 15 de julio, desde las 16:00, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y marcará un nuevo capítulo en el historial mundialista entre ambas selecciones. Además de definir uno de los finalistas del torneo, será la primera vez que Argentina e Inglaterra se enfrenten en una semifinal de un Mundial.

La camiseta azul y dos antecedentes inolvidables

La decisión de vestir la indumentaria alternativa no pasó inadvertida. Argentina utilizó una camiseta predominantemente azul en las dos oportunidades en las que logró eliminar a Inglaterra de una Copa del Mundo.

Por el contrario, cuando enfrentó al conjunto británico con la tradicional camiseta celeste y blanca, el resultado fue adverso. Eso ocurrió en los Mundiales de Inglaterra 1966 y Corea-Japón 2002, encuentros que terminaron con victorias inglesas.

La camiseta que utilizará el seleccionado en Atlanta presenta una base negra con detalles azules inspirados en el fileteado porteño, diseño que ya fue utilizado durante la victoria frente a Jordania en la fase de grupos del actual certamen. De esta manera, el partido de semifinales será el tercer enfrentamiento mundialista entre Argentina e Inglaterra con la camiseta alternativa.

México 1986: una victoria que quedó en la historia

El antecedente más emblemático tuvo lugar el 22 de junio de 1986, durante los cuartos de final del Mundial disputado en México. En aquella ocasión, el equipo conducido por Carlos Salvador Bilardo derrotó a Inglaterra por 2-1, con dos goles de Diego Armando Maradona que quedaron grabados para siempre en la historia del fútbol.

El primero fue bautizado como "La Mano de Dios", mientras que el segundo pasó a ser conocido como el "Gol del Siglo" o "Barrilete Cósmico", luego de que el capitán argentino dejara atrás a cinco futbolistas ingleses y al arquero Peter Shilton antes de convertir.

Ese día, la Selección vistió una camiseta azul que, según el antecedente consignado, había sido comprada y bordada pocas horas antes del encuentro, acompañada por pantalones negros.

Francia 1998: otra clasificación con la camiseta alternativa

Doce años después, la historia volvió a repetirse. En los octavos de final del Mundial de Francia 1998, Argentina e Inglaterra igualaron 2-2 durante el tiempo reglamentario y el conjunto dirigido por Daniel Passarella logró la clasificación al imponerse 4-3 en la definición por penales.

Uno de los momentos destacados del encuentro fue el segundo gol argentino, convertido por Javier Zanetti tras una jugada preparada en un tiro libre. Aquella camiseta también tenía al azul como color predominante e incorporaba detalles con la bandera argentina en los laterales, manteniendo una identidad visual distinta de la tradicional casaca celeste y blanca.

Coincidencias que unen tres campañas mundialistas

Más allá de la elección de la indumentaria, existen otros puntos en común entre los Mundiales de 1986, 1998 y 2026. En las tres ediciones, Argentina llegó al cruce frente a Inglaterra invicta, luego de superar sin derrotas la fase de grupos.

En Francia 1998 y en el actual Mundial, además, el seleccionado consiguió puntaje perfecto, al ganar los tres encuentros de la primera ronda. También existe una coincidencia respecto de los rivales enfrentados en esa instancia.

En los tres torneos, Argentina disputó un partido frente a una selección asiática. En 1986 derrotó a Corea del Sur, en 1998 venció a Japón y en 2026 superó a Jordania.

Los defensores también aportaron goles

Otra similitud entre las distintas campañas aparece en el aporte ofensivo de los futbolistas defensivos antes del duelo frente a Inglaterra. En el Mundial de México 1986, el defensor Oscar Ruggeri convirtió un gol.

En Francia 1998, el encargado de marcar fue Mauricio Pineda. En la presente edición del Mundial, los goles llegaron por intermedio de Lisandro Martínez, frente a Cabo Verde, y de Cristian Romero, ante Egipto.

Bilardo y Scaloni, una misma postura frente al contexto

Las coincidencias también alcanzan a los entrenadores. Tanto Carlos Salvador Bilardo como Lionel Scaloni mantienen vínculos con Estudiantes de La Plata y adoptaron una postura similar respecto del contexto histórico que rodea cada enfrentamiento con Inglaterra, marcado por el antecedente de la Guerra de Malvinas.

Antes del partido de 1986, Bilardo sostuvo que "mezclar el fútbol con aquella guerra sería una falta de respeto a nuestros muertos que están enterrados en las islas". Además, expresó que "el fútbol es una cosa y el problema de las Malvinas otra, cada cosa va por separado".

Por su parte, Scaloni manifestó que no se debe "buscar otra cosa" alrededor del encuentro y afirmó que "es un simple partido de fútbol".

El historial entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales

Hasta el momento, ambas selecciones se enfrentaron en cinco oportunidades por la Copa del Mundo. El balance indica:

5 partidos disputados.

1 victoria para Argentina.

1 empate , con clasificación argentina por penales.

, con clasificación argentina por penales. 3 victorias para Inglaterra.

Los datos del partido

El encuentro correspondiente a las semifinales del Mundial 2026 se disputará con las siguientes características:

Partido: Argentina vs. Inglaterra.

Argentina vs. Inglaterra. Instancia: Semifinal.

Semifinal. Fecha: Miércoles 15 de julio.

Miércoles 15 de julio. Horario: 16:00.

16:00. Estadio: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Indumentaria argentina: Camiseta suplente azul y negra.

La confirmación del uniforme alternativo vuelve a conectar a la Selección argentina con dos de sus victorias más recordadas frente a Inglaterra en la historia de los Mundiales. A esa coincidencia se suman otros elementos presentes en las campañas de 1986, 1998 y 2026, como el invicto en la fase de grupos, los triunfos frente a selecciones asiáticas, los goles convertidos por defensores y la postura compartida por Carlos Salvador Bilardo y Lionel Scaloni de separar el contexto histórico del aspecto deportivo. Con ese escenario, Argentina buscará escribir un nuevo capítulo frente al conjunto inglés en un partido que otorgará un lugar en la final de la Copa del Mundo.