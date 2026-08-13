El desgarrador mensaje de Celia, madre de Lionel Messi: "Sólo le pido a Dios..."

La familia Messi atraviesa horas de profundo dolor luego de la muerte y posterior despedida de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, quien tenía 68 años.

En medio de este momento de duelo, fue la madre del capitán argentino, Celia Cuccittini, quien expresó en privado la dimensión de lo que atraviesa la familia. Lo hizo mediante un mensaje enviado a la periodista Marina Calabró, quien posteriormente decidió compartirlo públicamente luego de contar con el consentimiento de la madre de Leo.

El mensaje fue breve, pero reflejó el difícil momento personal que atraviesa Celia. "Sólo le pido a Dios que me ayude a afrontar esto lo mejor posible", le escribió a la periodista de América TV.

Calabró, visiblemente consternada, decidió hacer público el mensaje durante el programa Primicias Ya, después de recibir la autorización de Celia Cuccittini. La frase expuso, en pocas palabras, el dolor que atraviesa el entorno familiar tras la muerte de Jorge Messi y se sumó a las expresiones públicas que habían comenzado con la despedida realizada por Lionel.

La despedida de Lionel Messi a su padre

Antes del mensaje que Celia envió a Marina Calabró, Lionel Messi había despedido públicamente a su padre Jorge mediante una intensa y emotiva carta publicada en su cuenta de Instagram.

En esa publicación, el capitán argentino destacó el lugar que su padre ocupó en su vida y en una parte fundamental de su carrera. Jorge Messi fue presentado por Leo como una figura clave y representativa durante gran parte de su trayectoria, una presencia estrechamente vinculada con el recorrido que realizó el futbolista.

Pero la publicación también mostró la dimensión personal de la pérdida. En uno de los pasajes más conmovedores de su mensaje, Messi admitió:

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir". La expresión de Lionel coincidió, en el fondo, con el sentimiento que había transmitido su madre en el mensaje privado a Calabró. Ambos reflejaron la dificultad de afrontar la ausencia de una persona que ocupó un lugar central dentro de la familia.

La despedida de Leo no se limitó entonces a recordar la importancia de Jorge como padre, sino que también expuso públicamente el impacto emocional provocado por su muerte.

Una publicación que conmovió al mundo

La carta publicada por Lionel Messi durante la mañana de este miércoles tuvo una repercusión inmediata y alcanzó una dimensión que excedió ampliamente al mundo del fútbol.

El mensaje provocó una enorme cantidad de reacciones en Instagram, donde Messi cuenta con más de 516 millones de seguidores. Los números alcanzados por la publicación reflejaron la magnitud de la respuesta:

Más de 1.100.000 comentarios.

Casi 24 millones de "me gusta".

Más de 516 millones de seguidores tiene Lionel Messi en Instagram.

La repercusión estuvo vinculada no solamente con la enorme cantidad de personas que siguen al futbolista, sino también con el tono íntimo de la despedida. La publicación mostró a un Messi atravesado por el dolor y permitió que millones de personas conocieran una faceta profundamente personal del capitán argentino en un momento marcado por la pérdida de su padre.

La reacción fue descrita como impactante y conmovedora, con expresiones de acompañamiento provenientes de distintos lugares y sectores.

La dimensión familiar detrás de la figura pública

La muerte de Jorge Messi colocó en primer plano una dimensión diferente de Lionel Messi. Más allá de su condición de capitán argentino y de la enorme exposición pública que acompaña su trayectoria, la despedida mostró al futbolista atravesando un momento de dolor familiar.

La publicación de Leo y el mensaje privado de Celia Cuccittini compartido por Marina Calabró permitieron conocer dos expresiones de ese duelo.

Por un lado, Messi habló directamente ante sus millones de seguidores y recordó a su padre como una figura clave y representativa durante gran parte de su carrera. Por otro, su madre manifestó en privado la necesidad de encontrar fuerzas para afrontar la pérdida."Sólo le pido a Dios que me ayude a afrontar esto lo mejor posible", expresó Celia.

En tanto, Leo sintetizó su propio sentimiento con otra frase de enorme carga emocional: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir".

Ambos mensajes, expresados en circunstancias diferentes, reflejaron el impacto que produjo la muerte de Jorge Messi en su familia.