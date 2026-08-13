Rosario Central de Di María recibe a Corinthians con la mira puesta en Brasil

Rosario Central recibirá este jueves a Corinthians en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El conjunto rosarino afrontará el compromiso con la intención de obtener un resultado favorable en el Gigante de Arroyito que le permita llegar con mejores condiciones al encuentro de vuelta en Brasil.

El partido comenzará a las 21:30, hora argentina, y será dirigido por una terna arbitral uruguaya. El árbitro principal será Andrés Matonte, mientras que su compatriota Christian Ferreyra estará a cargo del VAR. La transmisión del encuentro estará a cargo de Fox Sports.

La serie tendrá su definición la próxima semana. El partido de vuelta está programado para el jueves 20 de agosto, en el Neo Química Arena de San Pablo, por lo que Rosario Central buscará aprovechar el primer capítulo de la llave para evitar llegar a territorio brasileño obligado a conseguir un resultado determinante.

El "Canalla", además, tendrá como uno de sus principales referentes a Ángel Di María, quien aparece entre los posibles titulares para este compromiso internacional.

El camino del Canalla hasta los octavos

Rosario Central alcanzó esta instancia luego de finalizar segundo en la Zona H, con 13 puntos. El conjunto rosarino compartió esa cantidad de unidades con Independiente de Medellín, que terminó primero en el grupo debido a que marcó más goles. Por detrás quedaron Universidad Central de Venezuela y Libertad de Paraguay.

La clasificación permitió al equipo argentino avanzar a los octavos de final, donde ahora tendrá enfrente a Corinthians, ganador de otro de los grupos de la competencia. El desafío para Rosario Central será trasladar a esta instancia el rendimiento que le permitió avanzar en la fase anterior y, especialmente, conseguir en su estadio una ventaja que le permita afrontar con mayor margen el viaje a Brasil.

La localía aparece como uno de los elementos centrales del primer encuentro de la serie. El objetivo será imponer condiciones en el Gigante de Arroyito y evitar que la definición quede completamente condicionada por lo que suceda en San Pablo.

Corinthians llega como líder de su grupo

Del otro lado estará Corinthians, que consiguió la clasificación a los octavos de final luego de terminar primero en el Grupo E, con 11 unidades. El equipo brasileño se ubicó por encima de Platense, Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol, que completaron las posiciones del grupo por debajo del conjunto paulista.

El presente de Corinthians también se encuentra marcado por su desempeño en el Brasileirao. El equipo ocupa actualmente la séptima posición, con 32 puntos, producto de ocho victorias, ocho empates y seis derrotas.

En su última presentación, el conjunto paulista logró una victoria por 2-0 ante Red Bull Bragantino. Los goles fueron convertidos por Rodrigo Garro y Pedro Raúl, dos nombres que también aparecen dentro de la formación prevista para enfrentar a Rosario Central.

El presente de Rosario Central en el Torneo Clausura

Más allá de su recorrido internacional, Rosario Central también llega al compromiso ubicado en la octava posición de la Zona B del Torneo Clausura, con 7 puntos. Su campaña en el certamen local registra dos victorias, un empate y dos derrotas. El último resultado fue positivo, ya que el equipo rosarino derrotó por 2-1 a Aldosivi.

En ese encuentro marcaron Jáminton Campaz y Nicolás Zalazar, en contra de su propia valla, resultado que permitió al "Canalla" llegar al compromiso internacional después de una victoria.

El cruce con Corinthians supone ahora un escenario diferente, con una serie de eliminación directa que tendrá su primer capítulo en Rosario y que se definirá una semana más tarde en Brasil.

La situación de Memphis Depay en Corinthians

En los últimos días, Corinthians también quedó involucrado en una situación vinculada con la conformación de su plantel. El club confirmó la no renovación del neerlandés Memphis Depay por motivos financieros. El exjugador del Olympique de Lyon cuestionó públicamente a la dirigencia y la acusó de no cumplir con el acuerdo para prolongar su contrato.

Además, Depay amenazó con llevar la situación por la vía legal, en un contexto que se suma a la actualidad institucional y deportiva del conjunto paulista antes del enfrentamiento contra Rosario Central.

La no renovación del delantero neerlandés quedó confirmada por el club en los últimos días y constituye uno de los acontecimientos recientes que rodearon al equipo brasileño en la previa del comienzo de esta serie de octavos de final.

Las formaciones previstas

Para el encuentro de ida, el entrenador de Rosario Central, Jorge Almirón, dispondría una formación integrada por Conan Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro y Ángel Di María; Giovanni Cantizano, Enzo Copetti y Julián Fernández.

Por el lado de Corinthians, el entrenador Fernando Diniz tendría como titulares a Hugo Souza; Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique y Matheus Bidu; Allan, Raniele y Rodrigo Garro; Kaio, Pedro Raúl y Breno Bidon.

De esta manera, Rosario Central afrontará en el Gigante de Arroyito el primer capítulo de una serie que tendrá su definición en Brasil. Con Di María como una de las referencias de su formación, el equipo rosarino buscará hacer valer los 90 minutos en casa, mientras Corinthians llegará con el antecedente de haber terminado primero en su grupo de la Libertadores y con un presente de 32 puntos en el Brasileirao.

El objetivo del "Canalla" estará claro desde el comienzo: conseguir un resultado favorable en Rosario para reducir la exigencia de la definición en San Pablo. La serie de octavos de final comenzará este jueves a las 21:30 y tendrá su segundo episodio una semana después, en el Neo Química Arena.