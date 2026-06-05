El elegido de Riquelme: Boca le ofreció el cargo de DT a un exjugador del club

Boca Juniors tomó una decisión estratégica tras la culminación del ciclo de Claudio Úbeda. El entrenador había quedado al mando del equipo luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, y durante su gestión logró sumar el 60% de los puntos posibles, aunque no consiguió clasificar a la institución a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Con la no renovación del contrato de Úbeda, que vence al final del semestre, la dirigencia rápidamente definió a Rodolfo Arruabarrena como su reemplazo. La propuesta fue comunicada directamente al exentrenador por el club, quien analizará la oferta pese a que no tenía pensado regresar a Sudamérica después de nueve años de carrera profesional en el extranjero.

Arruabarrena, la historia de un ídolo

El "Vasco" no es un desconocido para Boca Juniors. Su relación con la institución comenzó como jugador, habiendo disputado 178 partidos en ocho temporadas y marcado dos goles en la final de la Copa Libertadores 2000, lo que lo convirtió en un jugador trascendente en la historia del club.

Posteriormente, inició su carrera como entrenador en Tigre en 2010, y entre 2014 y 2016 tuvo su primer ciclo como DT de Boca, reemplazando a Carlos Bianchi. Durante esa etapa:

Logró el campeonato del primer torneo largo de 30 equipos en 2015 .

. Alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana 2014 , eliminados por River Plate.

, eliminados por River Plate. En la Copa Libertadores 2015 , su equipo llegó a los octavos de final, enfrentando nuevamente a River en una serie suspendida tras el incidente del gas pimienta , lo que derivó en la descalificación del club.

, su equipo llegó a los octavos de final, enfrentando nuevamente a River en una serie suspendida tras el incidente del , lo que derivó en la descalificación del club. Su tercer año en el club fue breve, con siete partidos y solo dos triunfos, tras lo cual se despidió del equipo.

Tras su salida en 2016, Arruabarrena inició una extensa carrera internacional, comenzando en Al-Wasl, Emiratos Árabes Unidos, y continuando en otros clubes de Qatar, Egipto y Arabia Saudita, incluyendo su última experiencia en Al-Taawoun, de la que se marchó en febrero del año pasado.

Éxitos recientes y experiencia internacional

Durante su trayectoria fuera de Argentina, Arruabarrena consiguió resultados destacados:

Copa del Jeque Jassem con Al-Rayyan de Qatar en 2018 .

. Copa de la Liga y Copa Presidente con Shabab Al Ahli, Emiratos Árabes, en la temporada 2021.

Estos logros consolidan su perfil como un técnico con experiencia tanto en clubes como en selecciones, capaz de adaptarse a distintos contextos futbolísticos internacionales, lo que suma valor a su eventual regreso a Boca Juniors.

Un regreso esperado y estratégico

La dirigencia de Boca confía en que Arruabarrena, con 50 años, pueda aportar estabilidad y experiencia al club en un momento de transición. Su conocimiento del plantel, la institución y la cultura del club se suma a la trayectoria internacional adquirida durante casi una década fuera de Sudamérica.

El desafío será mayúsculo: recuperar el rendimiento de Boca en torneos locales e internacionales y superar las expectativas tras la gestión interina de Úbeda, que si bien logró mantener un porcentaje alto de puntos, no consiguió resultados decisivos en la Copa Libertadores 2026.

El retorno del "Vasco" al "Xeneize" no solo representa la vuelta de un ídolo histórico como jugador, sino también de un entrenador que ya conoce la presión y los desafíos que implica dirigir a uno de los clubes más importantes de la región. La decisión de Boca marca un giro claro hacia la experiencia comprobada y la identidad del club, en un contexto donde cada elección técnica tiene un impacto inmediato en la competitividad internacional y doméstica.