El emotivo mensaje de Messi antes de su última función con Argentina: "Voy a extrañar"

Lionel Messi tuvo este lunes su último entrenamiento con la Selección Argentina, y se prepara para su partido de despedida del elenco nacional que será ante Benín, en el estadio Monumental, en el marco de una megafiesta; pero antes de que todo eso suceda, publicó en su cuenta de Instagram seis fotografías correspondientes a su última práctica.

El capitán escribió junto a las imágenes un mensaje breve, al le bastaron pocos segundos para recibir miles de respuestas en los comentarios: "Momentos especiales que sé que voy a extrañar... 🇦🇷".

Las imágenes se traducen en los últimos momentos de la jornada de entrenamiento en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, donde el crack argentino sonríe junto a un compañero durante un ejercicio en la cancha; mientras que otra fotografía lo muestra en plena acción, con la pelota a sus pies.

Entre las publicaciones, además, se destaca dos imágenes con el grupo de la Scaloneta en las que Messi, en la que están todo el plantel, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y los colaboradores del staff sobre el campo de juego.

Messi se sumó al grupo el último domingo, que tuvieron una nueva sesión de trabajos que comenzó en el gimnasio del predio. Allí, los jugadores que juntaron minutos desde el arranque ante el equipo africano hicieron recuperación durante cuarenta minutos, mientras que el resto complementó estos ejercicios con movimientos de velocidad y coordinación en cancha.

La Selección argentina se prepara para una noche inolvidable, y un encuentro, que está programado para las 20, y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe. El árbitro designado fue el chileno Fernando Véjar, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.