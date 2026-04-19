River y Boca se enfrentan en un nuevo Superclásico: hora, TV y formaciones

El fútbol argentino vivirá este domingo una de sus citas más trascendentes cuando River Plate reciba a Boca Juniors en el marco de la decimoquinta fecha del Torneo Apertura. El encuentro, programado para las 17 en el Estadio Monumental, será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports Premium, y contará con el arbitraje de Darío Herrera, acompañado en el VAR por Héctor Paletta.

Se trata de una nueva edición del Superclásico, un enfrentamiento que trasciende lo deportivo y que, en esta ocasión, encuentra a ambos equipos en un presente auspicioso. Tanto River como Boca llegan impulsados por rachas positivas que los posicionaron en los primeros puestos de sus respectivas zonas.

River: una racha perfecta y bajas sensibles

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet atraviesa un momento de alto rendimiento en el torneo local. Desde la llegada de su nuevo entrenador, River ganó los cinco partidos que disputó en el Torneo Apertura, una seguidilla que lo catapultó al segundo puesto de la Zona B con 26 puntos, quedando a solo tres unidades del líder, el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza.

En el plano internacional, el equipo también logró sostener su competitividad. Viene de imponerse con lo justo ante Carabobo de Venezuela, resultado que le permitió ubicarse como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, no todo es ideal en el panorama del "Millonario". El mediocampo sufrirá dos ausencias de peso:

Fausto Vera , afectado por un esguince en el ligamento colateral medial.

, afectado por un esguince en el ligamento colateral medial. Juan Fernando Quintero, quien padece un problema muscular en el psoas.

Estas bajas obligarán a reconfigurar una zona clave del equipo en un partido de máxima exigencia.

Boca: invicto sólido y regreso internacional destacado

Por el lado de Boca, el presente también invita al optimismo. El equipo dirigido por Claudio Úbeda acumula un invicto de 12 partidos, consolidando una regularidad que se refleja en los resultados: ganó cuatro de sus últimos cinco encuentros.

Esta racha le permitió escalar hasta la cuarta posición de la Zona A con 21 puntos, manteniéndose muy cerca del líder, Vélez.

En el plano internacional, Boca atraviesa un regreso ideal a la Copa Libertadores, torneo que no disputaba desde 2023. Su inicio fue contundente, con triunfos frente a:

Universidad Católica de Chile

Barcelona de Ecuador

Estos resultados marcan un comienzo inmejorable, reforzando la confianza de cara al Superclásico.

Un operativo de seguridad a gran escala

Más allá de lo deportivo, el encuentro estará acompañado por un importante despliegue de seguridad organizado por el Gobierno de la Ciudad. El objetivo es garantizar el normal desarrollo de uno de los eventos más convocantes del país.

Entre las principales medidas se destacan:

Más de 1.000 efectivos policiales asignados al operativo.

asignados al operativo. Apertura de puertas desde las 14 , para facilitar un ingreso ordenado.

, para facilitar un ingreso ordenado. Implementación de accesos exclusivos para familias en distintos sectores.

El dispositivo incluirá además tres anillos de control en las inmediaciones del estadio, donde se realizarán cacheos para prevenir el ingreso de:

Pirotecnia

Objetos prohibidos

Asimismo, se llevarán a cabo controles específicos para evitar la venta ambulante ilegal y la presencia de los denominados "trapitos".

El operativo contará también con la participación de:

Agentes de Tránsito

Inspectores de Espacio Público

Personal de la Agencia Gubernamental de Control

Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública

Todos ellos trabajarán en conjunto con el sistema Tribuna Segura, destinado a detectar personas con derecho de admisión y reforzar la prevención.

Las probables formaciones de Boca y River

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.