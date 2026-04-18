Independiente venció a Defensa y Justicia y se quedó cerca de los playoffs

Independiente empezó perdiendo pero se lo dio vuelta a Defensa y Justicia y ganó 3-1, en condición de local, en el marco de la décimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, el mediocampista Aaron Molinas abrió el marcador para el ´Halcón´ a los 6 minutos de penal y, a los 15, el paraguayo Gabriel Ávalos lo empató para el ´Rojo´ de la misma forma. El chileno Maximiliano Gutiérrez dio vuelta el encuentro a los 29 minutos mientras que Lautaro Millán marcó el 3-1 a los 48 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Quinteros alcanza los 21 puntos, escala a la quinta posición y se afirma en la zona de playoffs del Torneo Apertura. En la próxima fecha, el ´Rojo´ visitará a Deportivo Riestra el próximo viernes desde las 17 en el estadio Guillermo Laza.

Por su parte, el equipo de Mariano Soso perdió una gran oportunidad de asentarse en la zona de playoffs y quedó octavo con 19 puntos, pudiendo perder el lugar si se dan algunso resultados. En la próxima fecha, el ´Halcón´ recibirá el jueves a Boca desde las 20 en el estadio Norberto Tomagnello.

El partido empezó torcido para Independiente ya que, a los 6 minutos de juego y tras recurrir al VAR, el árbitro Sebastián Martínez sancionó penal para Defensa y Justicia al observar una clara mano de Kevin Lomónaco al interceptar un remate de Alan Coria. El mediocampista Aaron Molinas lo transformó en gol con un remate cruzado a la derecha ante el vuelo del arquero Rodrigo Rey a la izquierda.

A los 15 minutos, el árbitro Sebastián Martínez sancionó penal para Independiente tras observar una infracción de Ayrton Portillo sobre el chileno Maximiliano Gutiérrez al ingresar al área. Con un sutil remate a la derecha del arquero uruguayo Christopher Fiermarin, el paraguayo Gabriel Ávalos marcó el empate.

Tras una gran recuperación del colombiano Santiago Arias en la mitad del campo de juego a los 29 minutos, la pelota le quedó al paraguayo Ávalos que pivoteó, giró ante su marca y metió un gran pase en cortada al chileno Gutiérrez que aguantó la marca de Molinas y sacó un gran zapatazo raso que se clavó en el primer palo del arquero uruguayo Fiermarín.

En el complemento, a los 48 minutos y tras un exquisito pase entre líneas de Facundo Zabala, el joven delantero Felipe Tempone quedó mano a mano ante el arquero uruguayo Christopher Fiermarin, lo eludió con un pie a pie y tocó atrás para el solitario ingreso de Millán que le dio como venía y puso el 3-1 final.

Esta es la síntesis de Independiente vs Defensa y Justicia por el Torneo Apertura

. Torneo Apertura de la Liga Profesional - Zona A - Fecha 15

. Independiente vs Defensa y Justicia.

. Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Avellaneda, Buenos Aires.

. Árbitro: Sebastián Martínez.

. VAR: Pablo Echavarria.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Ignacio Malcorra; Maximiliano Gutiérrez, Matías Abaldo y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Defensa y Justicia: Christopher Fiermarin; Lucas Souto, Damián Fernández, Emiliano Amor, David Martínez, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, Aaron Molinas, Alan Coria, Juan Gutiérrez; Facundo Altamira. DT: Mariano Soso.

Goles en el primer tiempo: 6m. Aaron Molinas (D); 15m. Gabriel Ávalos (I); 29m. Maximiliano Gutiérrez (I)

Gol en el segundo tiempo: 48m. Lautaro Millán (I)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. César Pérez por Facundo Altamira (D); 23m. Rodrigo Fernández Cedrés por Mateo Pérez Curci (I) y Lautaro Millán por Ignacio Malcorra (I); 26m. Darío Cáceres por David Martínez (D), Agustín Hausch por Alan Coria (D) y Ever Banega por Santiago Sosa (D); 30m. Santiago Montiel por Maximiliano Gutiérrez (I); 40m. David Fernández por Ayrton Portillo (D) y Felipe Tempone por Gabriel Ávalos (I).