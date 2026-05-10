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El fuerte cruce de Juanfer Quintero con los hinchas de River tras su gol a San Lorenzo por el Apertura

El mediocampista colombiano hizo el gol del empate agónico y se desahogó ante los fanáticos que estaban en la platea.

10 Mayo de 2026 21.56

River le ganó por penales a San Lorenzo y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura en una definición apasionante. En momentos de definición, el nerviosismo se apoderó de los hinchas del Millonario: cantaron contra los jugadores y dirigentes. Por eso, en el festejo del gol del empate, Juan Fernando Quintero tuvo un fuerte descargo con un cruce contra los fanáticos.

El mediocampista colombiano se mostró molesto por la actitud de los hinchas y en su festejo se dirigió directamente contra la platea y devolvió los insultos señalando a los espectadores.

Finalmente, Juanfer convirtió su penal y todo quedó en un descargo en momentos de tensión.

"Más allá de lo que se habla afuera, nosotros dentro del campo intentamos hacerlo bien. El fútbol es duro, pero hoy nos dio el premio", afirmó.

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