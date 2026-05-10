River eliminó a San Lorenzo: ganó por penales y pasó a cuartos de final del Apertura

Club Atlético River Plate se clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura tras una definición no apta para cardíacos frente a San Lorenzo de Almagro. El equipo de Núñez empató 2-2 en el Estadio Monumental y selló la clasificación en la tanda de penales con una destacada actuación del arquero Santiago Beltrán.

El conjunto dirigido por el Chacho fue levemente superior, aunque mostró falencias en la eficacia ofensiva y en defensa, lo que derivó en un trámite cambiante y lleno de emociones.

Rodrigo Auzmendi abrió el marcador para la visita en el primer tiempo, mientras que Marcos Acuña igualó en el complemento. En el suplementario, Fabricio López volvió a adelantar al equipo de Gustavo Álvarez, pero Juanfer Quintero marcó el 2-2 definitivo en la última jugada del partido.

En la definición desde los doce pasos, Beltrán se convirtió en el héroe al contener los remates de Gregorio Rodríguez y Mathías de Ritis.

River enfrentará en cuartos de final al ganador del cruce entre Club Atlético Vélez Sarsfield y Gimnasia y Esgrima La Plata, que se enfrentaban en Liniers.