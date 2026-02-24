El fútbol argentino se paraliza: Boca Juniors se alinea con la AFA y ratifica su respaldo a Tapia y Toviggino

En una jornada marcada por la alta tensión política y judicial, el Club Atlético Boca Juniors ha decidido tomar una postura oficial y contundente frente al conflicto que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A través de su Comisión Directiva, el club de la Ribera publicó un extenso documento en sus canales oficiales, sumándose a la ola de comunicados de otros clubes de la Liga Profesional en respaldo al presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino. Este posicionamiento institucional surge como respuesta directa al avance de la Justicia en una causa por irregularidades impositivas y evasión, que ha derivado en el llamado a indagatoria de ambos dirigentes, generando una medida de fuerza que paralizará el desarrollo del torneo local.

Un paro de actividades con trasfondo judicial

La medida de fuerza adoptada por los clubes que integran la Liga Profesional y el Comité Ejecutivo de la AFA comenzará formalmente el jueves 5 de marzo y se extenderá hasta el domingo 8. Esta decisión tiene una implicancia directa sobre la programación deportiva, resultando en la suspensión excepcional de la fecha 9 del Torneo Apertura. No es un detalle menor que la elección de estas fechas específicas coincida cronológicamente con las citas ante la Justicia que deben afrontar Tapia y Toviggino en el marco de la investigación por evasión, lo que desde la dirigencia del fútbol se argumenta como un escenario de gran inquietud institucional que excede lo meramente administrativo.

El respaldo explícito de Boca a la dirigencia de la AFA

El comunicado emitido por Boca Juniors no solo confirma su adhesión al paro, sino que profundiza en la defensa personal de las autoridades de la casa madre del fútbol. La Comisión Directiva expresó su más profunda solidaridad con el Presidente y el Tesorero, enfatizando el impacto humano del proceso judicial al manifestar: "No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte y que golpean directo a sus familias, quienes seguramente están pasando momentos muy difíciles por todo esto. A ellos, nuestro abrazo más sincero". El club cuestionó además el modo en que han sido divulgadas públicamente determinadas decisiones judiciales, considerando que esto impacta negativamente en la normalidad del sistema.

Para la institución xeneize, el funcionamiento regular de las instituciones que organizan la competencia constituye un principio básico para garantizar previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica. El documento advierte que, en cuanto a la medida adoptada, la misma "se enmarca en un escenario que genera gran inquietud institucional para el conjunto del fútbol argentino. Las actuaciones recientemente impulsadas contra autoridades de la AFA, así como el modo en que han sido divulgadas públicamente determinadas decisiones, configuran una situación que trasciende un debate técnico o administrativo y que impacta en la normalidad del sistema". Boca Juniors entiende que cuando ese equilibrio se ve alterado por actuaciones externas, corresponde adoptar posiciones claras en resguardo del orden institucional.

Más allá de la coyuntura judicial, Boca Juniors aprovechó el comunicado para reafirmar su posicionamiento ideológico respecto a la naturaleza jurídica de los clubes, rechazando tajantemente el modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). En el texto, el club ratificó su compromiso con el esquema histórico al asegurar que "nuestro Club sostiene el modelo asociativo que históricamente ha distinguido al fútbol argentino: entidades sin fines de lucro, gobernadas por sus socios y con fuerte compromiso social. Defender ese esquema implica también preservar su autonomía frente a cualquier embate que intente debilitarlo". Para la dirigencia xeneize, actuar con responsabilidad institucional es una obligación ineludible cuando se encuentran comprometidos principios estructurales del sistema futbolístico nacional.

Finalmente, el Club Atlético Boca Juniors concluyó su exposición reafirmando su compromiso con la estabilidad, la transparencia y el respeto al marco legal que debe regir para todas las instituciones, entendiendo que la unidad en este bloque es la única vía para enfrentar lo que consideran una amenaza a la estructura tradicional del deporte argentino. La institución reafirmó así su voluntad de mantenerse bajo el marco legal vigente que protege la autonomía de las asociaciones civiles sin fines de lucro.