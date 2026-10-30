El futbolista que perdió a su familia en el terremoto de Venezuela reveló el gesto solidario de Messi y Antonela

A cuatro meses de uno de los episodios más dolorosos de su vida, el futbolista argentino Lucas Trejo volvió a hablar sobre la tragedia que sufrió en Venezuela, donde los terremotos que sacudieron el país durante junio provocaron la muerte de su esposa, Yanina Maranella, y sus dos hijos, Aarón y Ainhoa.

El defensor compartió detalles de aquellos días marcados por la desesperación, la incertidumbre y la búsqueda de noticias sobre su familia. Además, reveló el acompañamiento que recibió de distintas personas e instituciones, entre ellas el Inter Miami, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, quienes tuvieron gestos de solidaridad que, según expresó, permanecerán para siempre en su memoria.

La tragedia ocurrió mientras Trejo desarrollaba su actividad futbolística en Venezuela, donde integraba el plantel de Marítimo de La Guaira. La muerte de sus seres queridos representó un golpe que modificó completamente su realidad personal y también su vínculo con el deporte profesional.

En junio, después de lo sucedido, el jugador había publicado un extenso mensaje en el que recordó a su esposa y sus hijos y expresó el profundo dolor que atravesaba. Ahora, en una entrevista con La Red, decidió reconstruir parte de lo ocurrido y contar cómo fue la ayuda que recibió durante aquellos momentos.

Tres días entre los escombros, sin luz, comida ni bebida

Uno de los pasajes más conmovedores de su testimonio estuvo relacionado con los días que pasó junto a sus amigos mientras buscaban y aguardaban noticias sobre sus familiares entre los restos de los edificios afectados por los terremotos.

Trejo describió las condiciones extremadamente difíciles que tuvieron que soportar durante ese período. La búsqueda estuvo acompañada por temperaturas de 40 grados, falta de electricidad y ausencia de elementos básicos para permanecer en el lugar.

"Estuvimos tres días al lado de un edificio, entre los escombros, con 40 grados de calor, sin luz. No había comida ni bebida. Estaba con mis amigos. Éramos entre 15 y 30 personas que estábamos todo el día", relató.

La descripción permite dimensionar las circunstancias que rodearon aquellas jornadas. Durante tres días, el futbolista permaneció junto a un grupo de amigos, en medio de los escombros y bajo condiciones de extrema dificultad, mientras intentaban obtener información sobre lo ocurrido con sus seres queridos.

En ese contexto, la incertidumbre y la conmoción por la tragedia estuvieron acompañadas por la necesidad de recibir asistencia para poder permanecer en el lugar. Fue entonces cuando comenzó a hacerse presente la ayuda de personas e instituciones que se solidarizaron con la situación.

La intervención de Antonela Roccuzzo y su fundación

Entre los gestos que Trejo destacó especialmente estuvo el de Antonela Roccuzzo, quien intervino a través de su fundación para brindarles asistencia durante aquellos días. El futbolista explicó que, debido al estado de conmoción en el que se encontraba, inicialmente no llegó a dimensionar quién había sido la primera persona que había gestionado la ayuda. Posteriormente, le contaron que Antonela había sido quien tomó la iniciativa para acompañarlos.

"La primera persona que me ayudó, que después me contaron porque yo estaba muy conmocionado, fue Antonela con su fundación. Nos mandó todo lo que necesitábamos para armar un campamento, para que no nos faltara nada. Tuvimos internet", explicó.

La asistencia permitió que el grupo contara con los elementos necesarios para organizar un campamento y disponer de recursos durante su permanencia en la zona afectada. Entre las cuestiones que mencionó Trejo también estuvo la posibilidad de tener conexión a internet.

El defensor valoró especialmente que la ayuda se concretara mediante acciones destinadas a atender las necesidades que tenían en ese momento, cuando permanecían junto a los escombros y atravesaban una situación de enorme incertidumbre.

"La verdad es que se hizo muy presente y es algo que yo no me voy a olvidar nunca", aseguró.

Sus palabras reflejaron el agradecimiento hacia Antonela y su fundación por una intervención que, según explicó, fue fundamental durante aquellos días. Para Trejo, el acompañamiento recibido constituyó mucho más que una expresión de solidaridad a la distancia.

El Inter Miami también estuvo presente

El futbolista también destacó el papel que tuvieron dos instituciones del fútbol en su difícil situación: Monagas, de Venezuela, y el Inter Miami, de Estados Unidos. Al referirse a la asistencia recibida, señaló: "Hay dos clubes que me ayudaron mucho: Monagas, de Venezuela, y el otro fue Inter Miami. Fue el que más presente se hizo cuando pasó lo del terremoto".

El defensor reconoció especialmente el acompañamiento del club estadounidense, cuya ayuda continuó incluso después de que regresara a Córdoba. Allí recibió una nueva muestra de solidaridad que, según contó, estuvo relacionada con las necesidades materiales que tenía luego de haber perdido prácticamente todas sus pertenencias.

Trejo explicó que el hijo de Guillermo Hoyos, quien había sido entrenador del Inter Miami, se presentó con dos valijas llenas de ropa. El envío había sido organizado por personas vinculadas con el club y contenía elementos que el futbolista necesitaba para comenzar a reconstruir su vida después de la tragedia.

Una de las valijas había sido preparada por los trabajadores de la institución, quienes reunieron dinero para comprarle distintas cosas y enviárselas.

"Una me la mandaban los trabajadores del club, con cosas que me habían comprado porque me había quedado literalmente sin nada. Habían juntado dinero para enviarme por si necesitaba. Fue un gesto hermoso. Muchos te mandan mensajes, pero pocos hacen algo. Quiero resaltar eso", expresó.

El testimonio puso el acento en la diferencia entre las expresiones de acompañamiento y las acciones concretas destinadas a ayudar a una persona que atraviesa una situación límite. Trejo quiso destacar especialmente el esfuerzo de los trabajadores del Inter Miami, que se organizaron para reunir dinero y comprarle ropa después de conocer lo que había sucedido.

La valija especial que le envió Lionel Messi

La segunda valija tenía un destinatario y un origen especial: Lionel Messi. El capitán argentino decidió enviarle ropa propia al futbolista, en otro gesto de solidaridad que Trejo valoró profundamente.

El defensor contó que el astro rosarino se encontraba en el Mundial cuando recibió la noticia de la tragedia, pero igualmente encontró la manera de hacerse presente y acompañarlo.

"La otra maleta me la mandaba Messi, con ropa de él. Él estaba en el Mundial, pero con esta noticia se hizo presente", relató. El envío personal del futbolista argentino fue uno de los aspectos que Trejo quiso resaltar al recordar las muestras de apoyo que recibió. La valija contenía prendas de Messi y formó parte de la asistencia que llegó hasta Córdoba después de la tragedia.

La ayuda del capitán argentino, sumada a la intervención de Antonela Roccuzzo y al aporte de los trabajadores del Inter Miami, conformó una serie de gestos que el defensor consideró especialmente significativos.

En ese sentido, también destacó la calidad humana que encontró en la institución estadounidense y expresó su deseo de poder encontrarse personalmente con quienes lo acompañaron. "Es asombrosa la calidad humana que hay en ese club. Espero pronto poder ir para abrazarlos y agradecerles lo que hicieron por mí", concluyó.

Lucas Trejo y un futuro futbolístico marcado por la pérdida

La tragedia no solamente modificó la vida personal del defensor, sino que también transformó por completo sus expectativas respecto de su carrera profesional. A cuatro meses de la muerte de su esposa y sus hijos, Trejo reconoció que perdió las ganas de volver a jugar al fútbol.

La actividad que hasta entonces formaba parte de su vida y de su desarrollo profesional dejó de ocupar un lugar prioritario. El dolor por la ausencia de Yanina Maranella, Aarón y Ainhoa cambió su perspectiva sobre el futuro y sobre la posibilidad de regresar a las canchas.

En declaraciones anteriores, el futbolista había expresado con contundencia lo que siente frente a la posibilidad de continuar su carrera: "Sin mi familia no vale la pena volver al fútbol, seguir jugando no está en mis prioridades, perdí totalmente las ganas". La frase resume el impacto que tuvo la tragedia en su relación con el deporte. Para Trejo, la pérdida de su esposa y sus hijos significó un antes y un después que desplazó cualquier objetivo relacionado con su actividad profesional.

Su nuevo testimonio permitió conocer, además, una dimensión de la historia vinculada con la solidaridad recibida durante los momentos más difíciles. Desde la asistencia de Antonela Roccuzzo y su fundación hasta las dos valijas enviadas desde el Inter Miami, una de ellas con ropa de Lionel Messi y otra preparada por los trabajadores del club, el futbolista encontró muestras de acompañamiento que decidió reconocer públicamente.

A cuatro meses de los terremotos de junio en Venezuela, Lucas Trejo continúa atravesado por el dolor de haber perdido a su familia. Sin embargo, quiso destacar a quienes estuvieron presentes cuando más necesitaba ayuda y dejó en claro que no olvidará esos gestos. Su deseo, según expresó, es poder regresar al Inter Miami, abrazar a quienes lo acompañaron y agradecer personalmente la solidaridad recibida.