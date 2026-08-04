El gran gesto de Messi: donó 80 mil euros para Madrid luego de los incendios

Lionel Messi realizó una donación de 80.000 euros destinada a colaborar con la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales que golpearon a la región y que fueron considerados entre los más graves de las últimas décadas.

El aporte del capitán de la Selección argentina fue confirmado oficialmente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien agradeció públicamente el gesto mediante una publicación realizada en su cuenta de la red social X.

La contribución económica se concretó luego de que representantes del futbolista se comunicaran con el Gobierno madrileño para conocer el procedimiento establecido y canalizar la ayuda a través de la vía oficial habilitada para recibir aportes destinados a los damnificados por el incendio.

La confirmación oficial de la donación

La noticia fue dada a conocer por Isabel Díaz Ayuso, quien destacó el gesto solidario del futbolista argentino y expresó su agradecimiento mediante un mensaje público.

En la publicación difundida en la red social X, la presidenta de la Comunidad de Madrid señaló: "Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece".

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo regional, integrantes del entorno de Messi se pusieron en contacto con las autoridades para conocer cuál era el mecanismo correspondiente para efectuar la colaboración y, posteriormente, realizaron la transferencia utilizando el canal oficial creado para ese fin.

Leo Messi ha donado 80.000€ para la #reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.



Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece. 🙌🏼 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 4, 2026

Por la recuperación de la región

El dinero donado será destinado a las tareas de recuperación de los municipios afectados por el avance del fuego. Según se informó, los recursos serán utilizados para colaborar en la reconstrucción de las zonas que sufrieron las consecuencias del incendio, el cual provocó daños en viviendas, infraestructura, áreas rurales y una extensa superficie natural.

La asistencia económica se integra al conjunto de acciones impulsadas para afrontar las consecuencias materiales dejadas por el avance de las llamas en distintos puntos de la Sierra Oeste madrileña.

El incendio que afectó a la Sierra Oeste de Madrid tuvo una magnitud significativa y alcanzó a 17 municipios de la región.

De acuerdo con los datos difundidos, el fuego arrasó más de 27.000 hectáreas y obligó a evacuar o confinar a alrededor de 55.000 personas, en un operativo que se extendió durante varios días mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar la situación.

La emergencia logró ser estabilizada tras una semana de intenso trabajo por parte de los servicios de respuesta, luego de un operativo desarrollado para contener el avance del incendio y proteger a la población afectada.

El sistema de donaciones y el plan de reconstrucción

La Comunidad de Madrid puso en funcionamiento el 29 de julio un sistema oficial de donaciones destinado a canalizar la ayuda económica para las personas y localidades perjudicadas por el incendio.

Desde su habilitación, el mecanismo reunió cerca de 200.000 euros, por lo que el aporte realizado por Lionel Messi constituye una parte considerable de la recaudación obtenida hasta el momento.

Paralelamente, la administración regional implementó un programa de asistencia y reconstrucción orientado a acompañar a las familias damnificadas, recuperar las zonas naturales destruidas y restablecer las actividades económicas de las localidades que resultaron afectadas por el fuego.

Estas acciones buscan avanzar en la recuperación integral de los municipios alcanzados por el incendio, tanto en materia de infraestructura como en la restauración de los espacios naturales y el acompañamiento a los habitantes de la región.