El insólito motivo por el que Cuti Romero llevaba un Magiclik en su valija

La intimidad de la Selección argentina durante la Copa del Mundo continúa dejando historias que trascienden lo deportivo. En esta oportunidad, una situación ocurrida en el aeropuerto de Kansas se convirtió en una de las anécdotas más comentadas luego de que la valija de Cristian "Cuti" Romero quedara retenida durante un control aduanero.

Todo comenzó en medio de los habituales procedimientos de seguridad a los que fue sometido el plantel. Mientras los jugadores atravesaban los controles correspondientes, el equipaje del defensor cordobés llamó la atención de los agentes, quienes detectaron mediante el escáner un objeto sospechoso en el interior de la valija.

Lo que inicialmente parecía tratarse de una revisión de rutina despertó la curiosidad tanto de los inspectores como de los propios futbolistas. La expectativa creció mientras el equipaje era inspeccionado para determinar cuál era el elemento que había generado la alerta durante el procedimiento de seguridad.

La inesperada sorpresa dentro de la valija

Al abrir el equipaje, la sorpresa fue absoluta. Lejos de encontrar algún objeto prohibido relacionado con tecnología, algún elemento de peligro o incluso una prenda deportiva fuera de lo habitual, los presentes descubrieron que el misterioso artículo era simplemente un chispero doméstico.

El utensilio, utilizado habitualmente en la cocina, desentonaba por completo con el equipaje de una de las figuras de la Premier League, lo que provocó una reacción inmediata entre quienes presenciaban la escena. La inesperada aparición del objeto generó un clima distendido y dio lugar a las primeras carcajadas entre los integrantes de la delegación argentina.

Messi no pudo contener la risa

El momento alcanzó un tono todavía más descontracturado con la presencia de Lionel Messi, quien fue testigo directo de la revisión. Al observar el objeto que su compañero intentaba transportar en el bolso de mano, el capitán argentino no pudo contener la risa. Frente a las cámaras y al personal de migraciones, Messi estalló en carcajadas al comprobar que el elemento que había motivado la revisión era un simple chispero de cocina.

La situación rápidamente se convirtió en uno de esos episodios que suelen reflejar el costado más relajado y espontáneo del grupo, dejando una escena que combinó sorpresa, humor y complicidad entre los integrantes del plantel.

El verdadero motivo detrás del chispero

Horas después, el misterio quedó completamente resuelto. La explicación confirmó uno de los aspectos más particulares de la personalidad de Cuti Romero y reveló que el objeto tenía un propósito muy específico.

El defensor llevaba el chispero para prender el palo santo y sahumar las habitaciones de la concentración. El utensilio no respondía a una necesidad doméstica sino que formaba parte de un ritual que el futbolista mantiene junto a otros integrantes del plantel.

De esta manera, el episodio dejó de ser simplemente una curiosidad para transformarse en una muestra del costado más místico que acompaña a algunos jugadores de la Selección argentina antes de los compromisos más importantes.

La historia de "La banda del palo santo"

Romero integra activamente "La banda del palo santo", un grupo conformado también por Lisandro Martínez y Nahuel Molina, cuyos integrantes realizan el ritual con el objetivo de sacar las malas vibras antes de los partidos.

Según se conoció, esta cábala esotérica nació durante el Mundial de Qatar de la mano de Licha Martínez. El defensor comenzó a prender palo santo para limpiar las energías luego de haber caído enfermo por el aire acondicionado. Con el paso del tiempo, el ritual fue sumando adeptos dentro del plantel. Primero se incorporaron el propio Cuti Romero y Nahuel Molina, y posteriormente la práctica se extendió desde la habitación donde comenzó la iniciativa hacia distintos pasillos de la concentración, siempre con el propósito de ahuyentar las malas vibras.

Las normas de seguridad prevalecieron

Más allá de las risas que generó el hallazgo y de la finalidad espiritual que tenía el objeto, las normas de seguridad aeroportuaria fueron aplicadas sin excepciones.

Al tratarse de un elemento inflamable no permitido en la cabina, la policía decidió retener el chispero durante el control de seguridad. Como consecuencia de esa decisión, Cristian "Cuti" Romero debió continuar el viaje sin el elemento que utilizaba para encender el palo santo. El defensor cordobés finalmente abordó el avión con las manos vacías y se resignó a dejar su encendedor en el puesto de control.