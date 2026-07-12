El Mundial hace una pausa: por qué este domingo 12 de julio no habrá partidos

El domingo 12 de julio no habrá actividad en el Mundial 2026. Luego de la disputa de los cuartos de final, el calendario del torneo contempla una jornada sin encuentros, una decisión que responde a la planificación establecida por la FIFA antes del inicio de la competencia.

La pausa llega después de una intensa secuencia de partidos correspondientes a las instancias eliminatorias. Entre el sábado 4 de julio y el martes 7 de julio se disputaron los octavos de final, mientras que el sábado 11 de julio concluye la ronda de cuartos de final, dejando definido el cuadro rumbo a la definición del campeonato.

Hasta el momento, Francia y España ya aseguraron su lugar entre los cuatro mejores equipos del certamen y serán protagonistas de una de las semifinales. Sin embargo, una vez finalizada esta instancia, el torneo interrumpirá su actividad durante dos jornadas consecutivas antes de ingresar en la recta final.

La explicación de la FIFA para la pausa

Cuando la FIFA confeccionó el calendario del Mundial 2026, estableció dos jornadas de descanso al finalizar cada ronda eliminatoria. La decisión responde a una normativa acordada entre la entidad rectora del fútbol mundial y los sindicatos de futbolistas, que fija un período obligatorio de 72 horas de descanso entre cada partido.

Ese margen de recuperación busca preservar la condición física de los jugadores y reducir el impacto de la acumulación de encuentros en una competencia caracterizada por su elevada exigencia deportiva.

De acuerdo con esa disposición, los futbolistas cuentan con un tiempo mínimo de recuperación antes de volver a competir, evitando así la sobrecarga física derivada de la sucesión de partidos.

Como consecuencia de esa planificación, este domingo 12 de julio y el lunes 13 de julio no se disputará ningún encuentro correspondiente al Mundial 2026.

El segundo receso previsto en el torneo

La interrupción de la actividad no constituye una situación excepcional dentro de la competencia. De hecho, se trata del segundo descanso oficial previsto en el calendario mundialista.

El primero tuvo lugar el miércoles 8 de julio, una vez concluida la ronda de octavos de final, antes del inicio de los cuartos. Ahora, tras completarse una nueva etapa eliminatoria, el cronograma vuelve a detenerse para respetar el tiempo de recuperación establecido antes del comienzo del certamen.

Esta organización permite que los equipos clasificados lleguen a las semifinales con el descanso previsto por el reglamento.

El regreso de la competencia

La actividad volverá a desarrollarse el martes 14 de julio, cuando se dispute la primera semifinal. Ese encuentro tendrá como protagonistas a Francia y España, dos de las selecciones que ya lograron asegurar su clasificación entre los cuatro mejores equipos del torneo.

El partido se jugará en Dallas y marcará el regreso oficial de la competencia luego de las dos jornadas sin actividad. La segunda semifinal se disputará un día después, el miércoles 15 de julio, y tendrá lugar en Atlanta.

En ese compromiso se enfrentarán las dos selecciones que resulten vencedoras de los partidos correspondientes a los cuartos de final que completan el cuadro de semifinalistas. De esta manera, el calendario avanzará hacia la definición del campeonato tras el receso programado.

El cronograma de las instancias decisivas

Con la programación ya establecida por la organización, el Mundial ingresará en su etapa final con las siguientes fechas y horarios para Argentina:

Semifinal 1 Fecha: Martes 14 de julio. Hora en Argentina: 16:00. Partido: Francia vs. España. Sede: Dallas.

Semifinal 2 Fecha: Miércoles 15 de julio. Hora en Argentina: 16:00. Sede: Atlanta. Partido: Lo disputarán las dos selecciones que resulten ganadoras de los encuentros correspondientes a los cuartos de final que se completan este sábado.

Partido por el tercer puesto Fecha: Sábado 18 de julio. Hora en Argentina: 18:00.



Un calendario diseñado para la recuperación

La ausencia de partidos durante el domingo 12 de julio no obedece a modificaciones de último momento ni a cuestiones organizativas surgidas durante el desarrollo del torneo.

Por el contrario, forma parte del diseño original del calendario elaborado por la FIFA, que incorporó pausas específicas entre las distintas fases eliminatorias para cumplir con la exigencia de 72 horas de descanso acordada con los sindicatos de futbolistas.

Ese criterio busca garantizar que los equipos lleguen a las instancias decisivas con un tiempo adecuado de recuperación física entre un compromiso y otro.

Con el cuadro de semifinales comenzando a definirse y con Francia y España ya clasificadas, el Mundial 2026 ingresará en su tramo decisivo a partir del martes 14 de julio, cuando el balón vuelva a rodar en Dallas. Hasta entonces, el calendario permanecerá sin actividad durante el domingo 12 y el lunes 13 de julio, completando el segundo receso oficial previsto por la organización antes de las semifinales y de la definición del campeonato.