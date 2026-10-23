El Rally Regional se prepara para desembarcar en Belén con la segunda fecha

El Rally Regional comienza a palpitar su segunda fecha de la temporada, una cita que tendrá como escenario principal a la ciudad de Belén durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. La competencia, que estará bajo la conducción de la Asociación Deporte Motor Londres (ADML), representa un nuevo paso en el desarrollo de un campeonato que busca recuperar y fortalecer la pasión por el deporte motor en todo el oeste catamarqueño.

La organización ya trabaja en los preparativos para concretar este segundo capítulo del calendario. El proyecto es impulsado por un grupo de amigos que asumió el desafío de poner en marcha el certamen, con el objetivo de devolverle protagonismo al rally y consolidar un espacio de participación para los protagonistas de esta disciplina deportiva.

La llegada a Belén marcará una nueva etapa dentro de la temporada, que comenzó en septiembre con una primera competencia disputada en Londres. Con aquella presentación inicial, la categoría volvió a reunir a los protagonistas del deporte motor y renovó las expectativas en torno a la continuidad del campeonato.

Ahora, el desafío será trasladar esa convocatoria a una nueva localidad del oeste provincial, donde se espera avanzar en la preparación de los caminos y en la definición de los aspectos organizativos necesarios para el desarrollo de la prueba.

Después del debut en Londres

La segunda fecha llegará luego del exitoso debut realizado en septiembre en Londres, una primera presentación que permitió poner en marcha el campeonato y reunir nuevamente a los protagonistas del rally regional.

A partir de ese comienzo, la continuidad del certamen constituye el próximo objetivo de quienes impulsan la iniciativa. El trabajo del grupo organizador apunta a sostener la actividad y ampliar su presencia territorial, con Belén como escenario de la siguiente competencia.

El propósito central es recuperar y fortalecer la pasión por el rally en todo el oeste catamarqueño, promoviendo la continuidad de una disciplina que forma parte de la identidad deportiva de la región. En ese sentido, el desarrollo de nuevas fechas y la llegada a distintas localidades aparecen como componentes centrales de la propuesta.

La realización de la segunda prueba permitirá continuar con el calendario iniciado en Londres y avanzar en la consolidación del campeonato. La organización mantiene así el trabajo sobre un proyecto que busca sostener el interés por el deporte motor y recuperar el protagonismo que la disciplina tiene en el ámbito regional.

Los caminos y el cronograma, a la espera de definiciones

Mientras avanzan los preparativos generales, los detalles sobre los caminos y el cronograma de competencia se conocerán durante las próximas semanas. Por el momento, la planificación contempla la posibilidad de que los tramos se desarrollen en los alrededores de la ciudad de Belén.

Entre los sectores que podrían integrar el recorrido aparece el Circuito de La Banda, señalado como uno de los posibles protagonistas de la prueba. Sin embargo, la configuración definitiva del trazado todavía deberá ser precisada por la organización.

La definición de los caminos y de la programación será uno de los próximos pasos en la preparación de la competencia. Esos aspectos permitirán establecer con mayor precisión cómo se desarrollará la actividad durante las dos jornadas previstas para el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

Hasta entonces, la expectativa se concentra en la continuidad del trabajo organizativo y en la posibilidad de que Belén reciba una nueva presentación del Rally Regional, con un recorrido que, de acuerdo con las previsiones iniciales, tendría como referencia diferentes sectores ubicados en las inmediaciones de la ciudad.

Una nueva localidad para fortalecer el rally regional

La llegada del Rally Regional a Belén forma parte del objetivo de consolidar el campeonato y recuperar el protagonismo del deporte motor en el oeste provincial. Después de la experiencia inicial en Londres, la segunda fecha representa la continuidad de una propuesta que busca mantener activa la disciplina y reforzar su presencia en la región.

El trabajo impulsado por la Asociación Deporte Motor Londres y el grupo de amigos que asumió la organización del certamen apunta a sostener esa iniciativa a través de nuevas competencias. La elección de Belén como epicentro de esta segunda presentación permitirá que el campeonato llegue a otra localidad del oeste catamarqueño, ampliando el ámbito geográfico de sus actividades.

La expectativa está puesta en completar los preparativos y avanzar en la definición de los aspectos técnicos de la prueba. Los caminos seleccionados, el cronograma y la eventual participación del Circuito de La Banda en el recorrido serán algunos de los puntos que se precisarán en las próximas semanas.

De esta manera, el Rally Regional se encamina hacia su segundo capítulo de la temporada con una fecha programada para fines de octubre y comienzos de noviembre. La competencia buscará dar continuidad al impulso generado por el debut de septiembre y contribuir al objetivo de fortalecer una disciplina que integra la identidad deportiva del oeste catamarqueño.