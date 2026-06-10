El ranking de las camisetas más lindas del Mundial: dónde quedó la de Argentina

A menos de dos días del inicio del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, una publicación internacional propuso una mirada distinta sobre los equipos que participarán de la máxima competencia del fútbol mundial.

Lejos de las estadísticas deportivas, los antecedentes futbolísticos o las proyecciones de rendimiento, el foco estuvo puesto en un aspecto que también despierta interés entre los aficionados: el diseño de las camisetas que vestirán las 48 selecciones clasificadas.

El diario estadounidense The New York Times realizó un ranking basado exclusivamente en criterios estéticos para determinar cuáles son las indumentarias más atractivas y cuáles quedaron relegadas en la consideración visual. La clasificación fue elaborada por el periodista Nick Miller y presentó algunos resultados que generaron sorpresa.

Entre ellos, el hecho de que la camiseta argentina no lograra ingresar entre las diez mejores valoradas y que una selección africana se quedara con el primer lugar de la lista.

Ghana se quedó con el primer puesto

La camiseta considerada más atractiva de todo el Mundial fue la de Ghana, selección que viste la marca Puma. Según el informe, la indumentaria se destaca por presentar una camiseta blanca con un diseño que incluye una especie de telaraña sobre el pecho, característica que le permitió encabezar la clasificación general.

Detrás de Ghana se ubicó Brasil, cuya tradicional camiseta amarilla volvió a recibir una valoración destacada dentro del ranking. El podio fue completado por Inglaterra, que aparece en el tercer puesto con una propuesta clásica compuesta por una camiseta blanca acompañada por detalles en azul y rojo.

Las diez mejores camisetas del Mundial, según la clasificación publicada, son:

• Ghana.

• Brasil.

• Inglaterra.

• Alemania.

• Marruecos.

• Arabia Saudita.

• España.

• Australia.

• Bélgica.

• Cabo Verde.

La posición de Argentina

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ubicación de la selección argentina dentro de la tabla. La indumentaria confeccionada por la marca alemana Adidas quedó en el puesto número 13, por lo que no consiguió ingresar al grupo de las diez camisetas mejor valoradas.

Por delante de Argentina quedaron, además de las integrantes del top 10, las camisetas de Colombia y Escocia, ubicadas en los lugares 11 y 12 respectivamente. Detrás de la selección campeona del mundo aparecieron:

• Costa de Marfil (14°).

• Francia (15°).

• Japón (16°).

La ubicación argentina la situó además por delante de otras selecciones tradicionales como México, Portugal, Estados Unidos, Uruguay y Países Bajos.

Las posiciones de los países anfitriones

El Mundial 2026 tendrá la particularidad de ser organizado conjuntamente por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Dentro de la clasificación estética elaborada por The New York Times, los anfitriones tuvieron resultados muy diferentes.

México fue el mejor ubicado de los tres al alcanzar el puesto 17.

Estados Unidos apareció más abajo, en el lugar 26.

Canadá, en tanto, terminó entre las peores valoradas al ubicarse en la posición 47, sólo por encima de Croacia.

Estos resultados reflejan que los criterios utilizados por el ranking no guardaron relación con la condición de anfitrión ni con la relevancia futbolística de cada seleccionado.

Las camisetas menos valoradas

Así como Ghana lideró la clasificación, el ranking también identificó cuáles son las camisetas consideradas menos atractivas de la Copa del Mundo. En el último lugar quedó Croacia, cuya indumentaria fue señalada como la menos valorada entre las 48 selecciones participantes.

Los tres últimos puestos fueron ocupados por:

• Croacia (48°).

• Canadá (47°).

• República Checa (46°).

También integraron el grupo de las posiciones más bajas:

• Ecuador (45°).

• Egipto (44°).

• Haití (43°).

• Países Bajos (42°).

• Argelia (41°).

• Nueva Zelanda (40°).

Las 48 selecciones y las marcas del Mundial

La edición 2026 de la Copa del Mundo contará con la participación de 48 selecciones nacionales, lo que la convertirá en la más numerosa de la historia del torneo.

De acuerdo con el informe, serán 12 marcas diferentes las encargadas de vestir a los equipos que competirán en Estados Unidos, México y Canadá. La diversidad de fabricantes y estilos permitió elaborar una clasificación amplia que incluyó propuestas clásicas, diseños modernos y alternativas que buscaron diferenciarse mediante elementos gráficos particulares.

En ese contexto, Ghana logró imponerse como la camiseta mejor valorada desde el punto de vista estético, mientras que la Argentina ocupó el puesto 13 de una lista que abarcó a todas las selecciones participantes y que aportó una mirada diferente en la antesala de una nueva Copa del Mundo.