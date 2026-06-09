Benfica despidió a José Mourinho y será el nuevo DT del Real Madrid

El Real Madrid decidió poner "quinta a fondo" para asegurarse el regreso de José Mourinho, pagando los 15 millones de euros correspondientes a su cláusula de rescisión con el Benfica. Esta cifra confirma la magnitud del compromiso económico del club blanco y refleja la prioridad que representa para la directiva la incorporación del entrenador portugués.

Mourinho, conocido mundialmente por su carácter competitivo y su historial de títulos, ya se encuentra en Madrid, a la espera de que se concreten los últimos detalles contractuales antes de su presentación oficial como técnico del Real Madrid. La llegada del portugués coincide con el periodo tras la reelección de Florentino Pérez como presidente del club, lo que añade simbolismo a este retorno.

La despedida del Benfica

El Benfica hizo pública la salida de Mourinho a través de sus redes sociales, en un mensaje cargado de respeto y reconocimiento:

"Real Madrid oficializó la intención de contratar a José Mourinho por un valor de 15M de euros".

"Obrigado, José Mourinho".

Este comunicado no solo confirmó la operación económica, sino que también subrayó la gratitud del club portugués hacia un entrenador que había desempeñado un papel destacado en su proyecto deportivo. La transparencia de la información y el reconocimiento público marcan un cierre cordial entre ambas partes.

La visión de Florentino Pérez

El regreso de Mourinho no pasó desapercibido para Florentino Pérez, quien celebró la incorporación tras su reelección como presidente del Real Madrid:

"Orgullo de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo".

Estas palabras destacan la importancia estratégica de Mourinho para la presidencia, reforzando la idea de que el club busca consolidar un proyecto deportivo sólido y competitivo a nivel nacional e internacional.

Segunda etapa en la "Casa Blanca"

El regreso de Mourinho marca su segunda etapa en el Real Madrid. Su primer paso por el club se desarrolló entre 2010 y 2013, período en el que dejó una huella significativa:

178 partidos oficiales dirigidos

128 victorias

28 empates

22 derrotas

Durante estos tres años, Mourinho logró tres títulos importantes:

LaLiga

Copa del Rey

Supercopa de España

Estos números reflejan un desempeño altamente exitoso y una capacidad probada para gestionar un club de élite. La estadística de victorias, empates y derrotas evidencia su eficacia táctica y su capacidad para mantener un nivel competitivo constante en la liga española y competiciones internacionales.

Expectativas y desafíos

El regreso de Mourinho al Real Madrid genera altas expectativas tanto en la directiva como en la afición. Su trayectoria anterior en el club y los resultados obtenidos lo convierten en un referente, y la inversión de 15 millones de euros refuerza la confianza de la directiva en que podrá replicar o incluso superar sus éxitos previos.

En este contexto, la llegada del portugués representa no solo un cambio de entrenador, sino un refuerzo estratégico del proyecto deportivo del Real Madrid, con miras a mantener la supremacía en el fútbol español y a recuperar protagonismo en competiciones internacionales.

La presentación oficial de Mourinho será el próximo hito que consolidará su retorno, mientras la "Casa Blanca" se prepara para recibir a un técnico que ya dejó una marca imborrable y que ahora promete escribir un nuevo capítulo de éxitos y desafíos.