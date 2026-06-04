Empleadas domésticas: cómo quedan los sueldos de junio y julio con el aumento y el plus especial

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) definió el nuevo esquema de incrementos salariales para las empleadas domésticas correspondiente a los meses de junio y julio de 2026. La medida forma parte de la actualización paritaria del sector y llega acompañada por una modificación en uno de los adicionales más relevantes para determinadas regiones del país: el plus por zona desfavorable.

El acuerdo alcanzado establece que este adicional pasará del 30% al 31%, una mejora que impactará exclusivamente sobre las trabajadoras comprendidas en áreas específicas del territorio nacional. La actualización se suma al cronograma de aumentos escalonados y acumulativos que viene aplicándose durante el año y que busca recomponer los ingresos del personal de casas particulares.

Un adicional exclusivo para la Patagonia y Patagones

El incremento del plus por zona desfavorable no tendrá alcance nacional. Según lo acordado, el beneficio estará destinado únicamente a las empleadas domésticas que desarrollan tareas en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

Para estas jurisdicciones, los salarios incorporan el adicional actualizado del 31%, generando escalas superiores a las vigentes en el resto del país. En cambio, para las demás provincias y regiones continúa rigiendo exclusivamente el esquema de aumentos paritarios de alcance nacional.

Incrementos acumulativos para junio y julio

La negociación salarial definió nuevas subas para los próximos meses. En este marco, se establecieron incrementos acumulativos del:

1,5% para junio de 2026

1,4% para julio de 2026

Estas actualizaciones se suman a los incrementos ya aplicados anteriormente:

1,8% en abril de 2026

1,6% en mayo de 2026

Además, bajo el marco de la Resolución 3/2026, se acordó incorporar al sueldo básico el bono abonado en marzo. La integración se realiza en dos etapas:

50% del bono incorporado en abril

50% restante incorporado en julio

Desde la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) recordaron que el acuerdo salarial todavía no fue homologado oficialmente. Por esa razón, las escalas difundidas mantienen un carácter estimativo hasta que la correspondiente resolución sea publicada en el Boletín Oficial.

A los montos informados también debe añadirse, cuando corresponda, el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020.

Escala salarial estimada para junio de 2026 con plus del 31%

Supervisores

Hora con retiro: $5.629,50

Hora sin retiro: $6.135,57

Mensual con retiro: $702.265,82

Mensual sin retiro: $778.420,48

Personal para tareas específicas

Hora con retiro: $5.349,07

Hora sin retiro: $5.833,77

Mensual con retiro: $655.827,45

Mensual sin retiro: $725.132,01

Caseros

Hora: $5.059,46

Mensual: $639.707,31

Asistencia y cuidado de personas

Hora con retiro: $5.059,46

Hora sin retiro: $5.626,79

Mensual con retiro: $639.707,31

Mensual sin retiro: $709.044,51

Personal para tareas generales

Hora con retiro: $4.716,86

Hora sin retiro: $5.059,46

Mensual con retiro: $578.665,02

Mensual sin retiro: $639.707,31

Escala salarial estimada para julio de 2026 con plus del 31%

Supervisores

Hora con retiro: $5.814,79

Hora sin retiro: $6.326,16

Mensual con retiro: $725.380,94

Mensual sin retiro: $802.601,77

Personal para tareas específicas

Hora con retiro: $5.532,46

Hora sin retiro: $6.022,31

Mensual con retiro: $677.278,42

Mensual sin retiro: $748.568,28

Caseros

Hora: $5.235,35

Mensual: $661.946,62

Asistencia y cuidado de personas

Hora con retiro: $5.235,35

Hora sin retiro: $5.811,98

Mensual con retiro: $661.946,62

Mensual sin retiro: $732.254,53

Personal para tareas generales

Hora con retiro: $4.891,17

Hora sin retiro: $5.235,35

Mensual con retiro: $600.049,72

Mensual sin retiro: $661.946,62

Los valores de referencia de abril y mayo

Las escalas difundidas permiten además verificar la evolución de las remuneraciones durante los meses previos, considerando ya integrado el adicional del 31%.

Mayo de 2026

Supervisores: hora con retiro $5.546,30 , sin retiro $6.044,89 ; mensual con retiro $691.887,50 , sin retiro $766.916,73 .

, sin retiro ; mensual con retiro , sin retiro . Personal para tareas específicas: hora con retiro $5.270,01 , sin retiro $5.747,55 ; mensual con retiro $646.150,19 , sin retiro $714.416,77 .

, sin retiro ; mensual con retiro , sin retiro . Caseros: hora $4.984,68 ; mensual $630.253,51 .

; mensual . Asistencia y cuidado de personas: hora con retiro $4.984,68 , sin retiro $5.543,64 ; mensual con retiro $630.253,51 , sin retiro $698.566,02 .

, sin retiro ; mensual con retiro , sin retiro . Personal para tareas generales: hora con retiro $4.647,16, sin retiro $4.984,68; mensual con retiro $570.113,31, sin retiro $630.253,51.

Abril de 2026

Supervisores: hora con retiro $5.458,95 , sin retiro $5.949,69 ; mensual con retiro $680.991,64 , sin retiro $754.839,31 .

, sin retiro ; mensual con retiro , sin retiro . Personal para tareas específicas: hora con retiro $5.187,02 , sin retiro $5.656,04 ; mensual con retiro $635.990,34 , sin retiro $703.166,11 .

, sin retiro ; mensual con retiro , sin retiro . Caseros: hora $4.906,19 ; mensual $620.328,26 .

; mensual . Asistencia y cuidado de personas: hora con retiro $4.906,19 , sin retiro $5.456,33 ; mensual con retiro $620.328,26 , sin retiro $687.565,98 .

, sin retiro ; mensual con retiro , sin retiro . Personal para tareas generales: hora con retiro $4.573,97, sin retiro $4.906,19; mensual con retiro $561.135,15, sin retiro $620.328,26.

Un esquema salarial en proceso de oficialización

Con este nuevo acuerdo, las empleadas domésticas recibirán aumentos de sueldo durante junio y julio de 2026, mientras que quienes trabajen en las zonas alcanzadas por el régimen diferencial percibirán además el plus por zona desfavorable actualizado al 31%. No obstante, las escalas difundidas continúan siendo estimativas hasta la homologación oficial del acuerdo y su publicación en el Boletín Oficial, instancia que determinará la vigencia formal de los nuevos valores salariales para el sector.