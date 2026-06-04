"¿Por qué me maltrataste toda la vida?": la carta de Agostina Vega

La movilización de Ni Una Menos realizada este miércoles en Córdoba estuvo atravesada por un fuerte pedido de justicia por el femicidio de Agostina Vega. En medio del dolor por el crimen de la adolescente, familiares y allegados participaron de la convocatoria y aprovecharon la concentración para mantener visible el reclamo por el esclarecimiento del caso.

La marcha reunió a cientos de personas que recorrieron las calles del centro de la capital cordobesa con consignas vinculadas a la lucha contra la violencia de género. En ese contexto, la historia de Agostina ocupó un lugar central entre los reclamos de los manifestantes, mientras la familia continuaba atravesando las horas más difíciles tras el asesinato de la joven.

Parte de sus familiares decidió dejar momentáneamente el velatorio para sumarse a la movilización. Entre ellos estuvo su abuelo materno, Miguel Heredia, quien brindó declaraciones públicas cargadas de emoción y compartió un hallazgo que, según explicó, podría aportar elementos relevantes para la investigación judicial.

"Dejamos un ratito el velatorio, nos vinimos parte de la familia para seguir pidiendo justicia por mi nieta", expresó ante los medios presentes durante la convocatoria.

El hallazgo de una carta

Durante la jornada, Miguel Heredia relató que encontró una carta entre las pertenencias de su nieta mientras ordenaba la habitación de la adolescente junto a su esposa.

Según contó, el descubrimiento se produjo durante las primeras horas del día, después de una noche marcada por el dolor y la imposibilidad de conciliar el sueño.

"Anoche no pude dormir, no sé si era una señal o algo, pero esta mañana con mi señora nos levantamos temprano, fuimos a acomodar la habitación de Agos y entre su ropita encontré esa carta. Es una carta dirigida al padre donde le pregunta por qué la maltrató toda la vida", relató.

El contenido del escrito impactó profundamente al abuelo de la adolescente, quien destacó un detalle que llamó especialmente su atención al leer la nota.

"Te digo una cosa: no la firma como Agostina Vega, la firma como Agostina Heredia, mi apellido", afirmó. De acuerdo con sus declaraciones, el documento ya fue incorporado a la investigación. Heredia señaló que la carta fue entregada a la Justicia y actualmente se encuentra en poder del fiscal que interviene en la causa.

Un documento que ya analiza la Justicia

El hallazgo de la carta se produjo en un momento de especial sensibilidad para la familia, que continúa reclamando respuestas sobre lo ocurrido y acompañando el avance de la investigación.

Según indicó Miguel Heredia, el escrito ya forma parte de las actuaciones judiciales y está siendo analizado por el fiscal responsable de la causa. Entre los aspectos mencionados por el abuelo de la adolescente se destacan:

La carta fue encontrada entre la ropa de Agostina.

Está dirigida al padre de la joven.

En el texto, según relató Heredia, la adolescente le pregunta por qué la maltrató toda la vida.

La nota fue firmada como "Agostina Heredia".

El documento ya fue entregado a la Justicia.

Actualmente se encuentra en manos del fiscal que investiga el caso.

La incorporación de este elemento al expediente se produce mientras continúan las actuaciones judiciales vinculadas al femicidio de la adolescente.

Las declaraciones sobre el padre de Agostina

Durante sus manifestaciones públicas, Miguel Heredia también se refirió a Gabriel Vega, padre de la adolescente. El abuelo sostuvo que existe una denuncia previa por violencia en su contra y expresó su malestar por diversas acusaciones que, según indicó, fueron dirigidas hacia Melisa Heredia, madre de Agostina.

"Todo lo que se habla de mi hija son mentiras, no la pueden estar basureando como la están basureando. Es una buena madre", afirmó.

Asimismo, consideró que el contenido de la carta representa un elemento importante dentro de la investigación y sostuvo que contradice la imagen que, según su interpretación, el padre de la adolescente intentó transmitir públicamente.

Las declaraciones se produjeron en medio de una creciente conmoción social por el caso y mientras familiares, amigos y allegados continúan exigiendo justicia.

El recuerdo de una tía durante la movilización

La marcha también dio lugar a testimonios de otros integrantes de la familia. Durante la convocatoria habló una de las tías maternas de Agostina, quien manifestó la necesidad de mantener viva la memoria de la adolescente y continuar reclamando el esclarecimiento de lo ocurrido.

La mujer contó que nunca antes había participado de una movilización de Ni Una Menos y explicó que la desaparición y posterior femicidio de su sobrina la llevaron a involucrarse activamente en la convocatoria.

"Nunca en la vida, hasta la desaparición de mi sobrina, había participado de esta marcha. Estoy orgullosa de estar acá", expresó.

En sus palabras también recordó a Agostina desde un plano profundamente personal y afectivo. "Agostina era una nena hermosa, la voy a extrañar toda mi vida, va a ser mi hermana chiquita para siempre", manifestó con emoción.

Una familia atravesada por el dolor

Mientras la investigación judicial continúa avanzando, el femicidio de Agostina Vega sigue generando conmoción en Córdoba. La participación de sus familiares en la marcha de Ni Una Menos reflejó la decisión de mantener vigente el reclamo de justicia aun en medio del duelo.

En ese contexto, el hallazgo de la carta encontrada entre las pertenencias de la adolescente sumó un nuevo elemento que ya es analizado por la Justicia. Para la familia, el documento constituye una pieza de especial relevancia dentro de una causa que continúa bajo investigación y que mantiene movilizados a familiares, allegados y a quienes se sumaron al reclamo para que el caso sea plenamente esclarecido.