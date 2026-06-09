Tormenta en Alabama pone en duda el amistoso de Argentina ante Islandia

La Selección Argentina debería disputar desde las 22 su último partido amistoso frente a Islandia, un compromiso clave antes de su debut en el Mundial. Sin embargo, una lluvia torrencial golpea Alabama y pone en jaque la realización del encuentro.

El Jordan-Hare Stadium, escenario del partido, permanece inundado a causa de la tormenta, que además incluye actividad eléctrica, complicando la posibilidad de que el campo pueda drenar la cantidad de agua acumulada a menos de tres horas del inicio previsto del juego.

Según el reporte climático, ya habían caído entre 50 y 75 milímetros de agua, con la posibilidad de que se registren nuevos volúmenes significativos durante la tarde, lo que mantiene a las autoridades en constante seguimiento de la situación.

Preocupación en el cuerpo técnico

El director técnico Lionel Scaloni había advertido sobre la relevancia del compromiso: "El partido con Islandia es una piedra importante", declaró el lunes, sin ocultar su preocupación por la exigencia física que implica enfrentar un encuentro completo a solo una semana del inicio de la Copa del Mundo.

La tormenta, además de afectar la logística, genera dudas sobre la participación de jugadores clave. Entre ellos se encuentra Lionel Messi, quien llega "entre algodones" y podría no ser de la partida debido al mal estado del terreno de juego.

Riesgos por la actividad eléctrica

Más allá del agua acumulada, la actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio constituye la principal preocupación de los organizadores. En Estados Unidos, los protocolos de seguridad determinan interrupciones o demoras en eventos deportivos cuando se detectan rayos cerca del lugar, un factor que podría complicar la realización del amistoso si el temporal persiste.

Por el momento, no hubo comunicación oficial sobre una eventual postergación o suspensión del encuentro. La organización mantiene las condiciones del clima bajo estricta observación, junto con las autoridades locales, evaluando si será posible llevar a cabo el partido en los próximos horarios.

Un ensayo crucial antes del Mundial

El encuentro ante Islandia no es un partido más: representa la última prueba de Argentina antes del Mundial, y Scaloni pretende aprovecharlo para evaluar futbolistas, cargas físicas y posibles variantes tácticas de cara al debut mundialista.

En este contexto, la tormenta en Alabama genera una incertidumbre significativa para el cuerpo técnico, que deberá decidir entre arriesgar a los jugadores en un campo inundado o esperar a que mejoren las condiciones climáticas. La decisión final tendrá un impacto directo en la preparación del equipo y en la estrategia de cara a la Copa del Mundo, donde cada detalle físico y táctico puede resultar determinante.

Expectativa y seguimiento

A medida que avanzan las horas previas al partido, la mirada está puesta en la evolución del temporal. La combinación de intensas lluvias, acumulación de agua y actividad eléctrica mantiene en vilo a los seguidores de la Albiceleste y al cuerpo técnico, que deben equilibrar la necesidad de un ensayo competitivo con la seguridad de los jugadores.

El desenlace de este episodio climático determinará si Argentina logra realizar su último amistoso antes del Mundial en condiciones óptimas o si, por primera vez en su preparación, deberá afrontar una reprogramación de último minuto, un factor que podría alterar la planificación final de Scaloni.