El Rodeo: epicentro del salto hípico regional

La villa de El Rodeo vivió una jornada histórica para el deporte el pasado sábado 31 de enero, al transformarse en el escenario principal del Gran Premio de Verano Rodeo 2026. Este evento de saltos hípicos no solo destacó por su competitividad, sino por lograr una convocatoria de carácter interprovincial que posicionó a la localidad como el epicentro del equestrismo regional, reuniendo a jinetes y amazonas de los puntos más diversos del país en una cita marcada por el prestigio y el alto nivel deportivo.

El torneo, organizado de forma conjunta por la Municipalidad de El Rodeo y el Centro Ecuestre Dinastía Hípica, logró congregar a más de 50 participantes, lo que demuestra el poder de convocatoria de la villa. La relevancia del certamen quedó de manifiesto con la presencia de delegaciones provenientes de cinco provincias: La Rioja, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán —especialmente desde la localidad de Concepción— y diversas zonas de Catamarca, representadas por la Capital y Andalgalá. Este marco de diversidad geográfica garantizó un nivel técnico elevado en las caballerizas de El Rodeo, donde se enfrentaron tanto jinetes experimentados como nuevas promesas del deporte.

En el plano estrictamente deportivo, la Hípica Don Guido Mogetta se erigió como la gran protagonista de la jornada al obtener los triunfos más relevantes de la competencia. En la prueba máxima, el Gran Premio, la amazona Julieta Andrada, montando a su ejemplar Quality FE, demostró un dominio absoluto en la altura de 1,10 metros, consagrándose como la flamante campeona de la categoría Mayores. El éxito de la institución se extendió de igual manera a la Categoría Menor, donde María Leticia Jalil Peñaranda dio una muestra de destreza y futuro deportivo. Junto a su caballo Don Eduardo Chelsy Chester, Jalil Peñaranda se adjudicó el campeonato también sobre vallas de 1,10 metros, reafirmando la hegemonía de su equipo en las categorías principales del torneo.

Uno de los puntos más altos de la jornada fue el marcado carácter formativo del evento. La categoría Iniciados Escuela contó con la participación de 18 alumnos debutantes, un número significativo que asegura el relevo generacional en la disciplina. Estos jóvenes deportistas representaron a localidades como El Rodeo, Córdoba, Catamarca, La Rioja y la escuela Andalgalá Cabalgar. Complementando la propuesta ecuestre, el público presente pudo disfrutar de una exhibición especial de la escuelita de polo La Inecita, coordinada por Mario Guardo, que aportó una dimensión adicional al espectáculo y dejó una excelente impresión en los asistentes.

La rigurosidad técnica del certamen estuvo garantizada por la presencia de las juezas nacionales Daisy Ruiz Casanova y Valentina Ruiz Casanova, quienes no solo supervisaron el cumplimiento del reglamento, sino que también destacaron públicamente el excelente nivel exhibido por los binomios participantes. Detrás de la logística se destacó un equipo de coordinación integrado por José Olaz, de la Secretaría de Deportes, junto a Marlene Molins y Julieta Bazán Molins, cuyo trabajo fue fundamental para el éxito de la jornada.

Finalmente, la organización hizo llegar su agradecimiento especial al respaldo brindado por la gestión de Armando Seco Santamarina al frente del Municipio de El Rodeo, a la Constructora Guido Mogetta, al Grupo Jalil y al Centro Ecuestre Dinastía Hípica. También se reconoció la colaboración de Mariana Córdoba de Cabalgar Andalgalá, a la Escuela de Equitación y Club Hípico Catamarca y a las juezas nacionales intervinientes. Con este evento, El Rodeo cierra un capítulo brillante en su calendario estival, consolidándose como una plaza ineludible para el salto hípico de alta competencia.