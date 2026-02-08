Huracán venció a San Lorenzo y se quedó con el clásico en el Ducó

En una tarde apasionante de domingo, el barrio de Parque Patricios fue testigo de una nueva edición del enfrentamiento más esperado de la zona. Huracán venció 1-0 a San Lorenzo y se adueñó del clásico correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026.

El encuentro, disputado en un Tomás Adolfo Ducó colmado de fanáticos, tuvo todos los condimentos de una cita de alta temperatura, donde el dueño de casa logró quebrar la paridad y festejar un triunfo balsámico para sus aspiraciones en el certamen.

Durante el primer tiempo, el trámite del partido reflejó la tensión característica de estos cruces. Poco ocurrió en términos de llegadas claras, ya que primaron las jugadas divididas y la lucha en el mediocampo, siempre lejos de los arcos. Sin embargo, la historia cambió radicalmente en el inicio del complemento.

Apenas comenzada la segunda mitad, el ecuatoriano Jordy Caicedo apareció para inclinar la balanza. Tras un preciso centro enviado desde el sector derecho, el delantero ganó la posición dentro del área y estampó un contundente cabezazo cruzado que resultó inalcanzable para el portero rival. El gol sentenció el resultado y desató el delirio de los hinchas que llenaron las tribunas del Palacio, quienes festejaron de cara a un equipo que mostró temple para sostener la ventaja.

Impacto en la tabla y próximos desafíos

Este resultado es fundamental para las estadísticas de ambos equipos en lo que va de la temporada. Para el local, significó su primer triunfo en el torneo, un envión anímico necesario para reacomodarse en la clasificación.

Huracán: Con esta victoria, el Globo quedó ubicado en la octava posición con 5 unidades . En la próxima jornada, volverá a presentarse ante su gente en condición de local frente a Sarmiento de Junín .

Pese a la derrota, el Ciclón se mantiene en el séptimo lugar con 6 puntos. En la siguiente fecha, el conjunto de Boedo deberá buscar la recuperación como visitante ante Unión de Santa Fe.

El triunfo por la mínima no solo otorga tres puntos vitales para el equipo de Parque Patricios, sino que reafirma su localía en un campeonato que recién comienza a desandar sus capítulos más intensos.