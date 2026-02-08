Primer grito del Rojo: Independiente liquidó el invicto de Platense

En el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura, la urgencia de resultados se hizo sentir con fuerza en el Estadio Ciudad de Vicente López. Independiente llegó a este compromiso con la imperiosa necesidad de disipar las incertidumbres que rodeaban su inicio de temporada, habiendo cosechado tres empates al hilo en las jornadas previas. El encuentro representaba una verdadera prueba de fuego para el cuerpo técnico y los jugadores, quienes requerían sumar de a tres para no perder terreno en la lucha por el campeonato y escalar posiciones en la clasificación.

El desarrollo del juego fue cerrado y sumamente táctico, pero la balanza se inclinó finalmente gracias a la pizarra del entrenador. El único gol del encuentro fue obra de Santiago Montiel, quien logró enviar la pelota al fondo de la red tras la ejecución de una jugada preparada de lateral. Esta acción, fruto del trabajo minucioso en los entrenamientos del equipo de Gustavo Quinteros, fue suficiente para romper el cero y permitir que el club de Avellaneda volviera a sonreír en medio de la cuarta fecha, dejando atrás las dudas que habían marcado el inicio del certamen.

A pesar de haber tomado la delantera, el trámite no fue sencillo para el conjunto visitante durante el resto del encuentro. Si bien Independiente pudo estirar aún más las diferencias a través de diversas llegadas, la falta de eficacia para liquidar el pleito lo llevó a sufrir hasta la última pelota del partido. Los dirigidos por Quinteros debieron defender con intensidad una ventaja mínima que terminó siendo definitiva ante un rival que no se dio por vencido hasta el pitazo final.

Consecuencias en la tabla y el fin de un invicto

La victoria de Independiente por 1-0 no solo significa su primer triunfo en el campeonato, sino que también tiene un impacto directo en la estructura de la tabla de posiciones del Grupo A. Con este resultado, el equipo de Avellaneda logró cortar la racha de igualdades consecutivas y se metió de lleno en la zona de clasificación. Por el lado de los locales, el golpe fue doblemente amargo ya que Platense perdió el invicto en el certamen, cediendo puntos valiosos en su propia casa ante un rival directo que supo capitalizar su oportunidad.

El desempeño de Santiago Montiel fue consagratorio en esta jornada, erigiéndose como la figura del encuentro al ser el ejecutor final de la estrategia de laboratorio de Quinteros. Mientras Independiente celebra su primer éxito tras tres igualdades, el "Calamar" registra su primera caída en el torneo, enfrentando ahora el desafío de rearmarse psicológicamente tras haber cedido su condición de invicto en Vicente López ante el empuje del conjunto visitante.

El camino hacia la quinta fecha

El calendario del Torneo Apertura no da tregua y ambos equipos ya tienen la mirada puesta en sus próximos compromisos, los cuales serán determinantes para sus pretensiones de clasificación. El conjunto de Vicente López tendrá una de las paradas más difíciles de todo el fixture, ya que en la próxima jornada deberá visitar ni más ni menos que a Boca en La Bombonera, un escenario donde la exigencia será máxima para intentar recuperar los puntos perdidos en esta fecha.

Por su parte, el equipo de Avellaneda buscará ratificar este buen resultado y consolidar su recuperación ante su gente. En la próxima jornada, Independiente recibirá a Lanús en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. El equipo buscará aprovechar el envión anímico de este triunfo para afianzarse en la zona alta del Grupo A y dejar atrás definitivamente el irregular arranque de las primeras fechas del campeonato.