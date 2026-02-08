Golpe en el Polideportivo: Ateneo no pudo con Sonder y sumó otra caída

El presente de Ateneo Mariano Moreno en la Liga Nacional de Vóley atraviesa una zona de turbulencias tras un fin de semana decepcionante ante su público. El conjunto local no logró capitalizar el aliento de su gente y terminó cediendo puntos vitales en el Polideportivo Fray Mamerto Esquiú, consolidando una racha negativa que enciende las alarmas en el cuerpo técnico. La falta de efectividad en casa empieza a pasar factura en las aspiraciones del conjunto catamarqueño en el máximo nivel del vóley nacional.

En la tarde del domingo, el denominado "Lobo Chacarero" se enfrentó a un Sonder de Rosario que llegó a Catamarca con la chapa de protagonista del certamen. El equipo santafesino hizo gala de una notable solidez colectiva y una frialdad táctica que desarticuló las intenciones del dueño de casa desde el inicio del encuentro. La visita dominó los tiempos y mostró una contundencia decisiva en los momentos clave del partido, lo que le permitió cerrar el trámite sin mayores complicaciones.

La superioridad técnica de Sonder quedó reflejada en los registros del marcador, llevándose el triunfo en tres parciales consecutivos:

Primer set: 25-16

25-16 Segundo set: 25-18

25-18 Tercer set: 25-23

A pesar de la derrota final, Ateneo tuvo destellos de recuperación, especialmente durante el tercer set. En ese tramo del juego, el equipo local encontró pasajes de buen nivel que le permitieron equilibrar el trámite y pelear punto a punto frente al equipo rosarino. Sin embargo, la eficacia de Sonder volvió a imponerse en el cierre; el conjunto santafesino marcó la diferencia necesaria para sentenciar el encuentro y evitar la extensión del partido a un cuarto parcial, dejando al equipo de Catamarca con las manos vacías a pesar del esfuerzo final.

El impacto en la tabla y los próximos desafíos

Esta caída representa la segunda derrota consecutiva como local para Ateneo Mariano Moreno, sumándose al traspié sufrido el pasado viernes ante Normal 3 de Rosario. La seguidilla de partidos perdidos en el Polideportivo Capital obliga al equipo catamarqueño a realizar un reordenamiento rápido en su esquema de juego.

La urgencia es clara: Ateneo debe recuperar la senda de la victoria para no seguir perdiendo terreno en la tabla de posiciones y mantener vivas sus metas en la competencia nacional, corrigiendo errores defensivos y de definición que fueron evidentes en este último compromiso.