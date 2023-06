El Tata Martino habló en su primera conferencia en Inter Miami: su charla con Messi, y su gran desafío

Gerardo Martino es el nuevo entrenador del Inter Miami. El Tata fue oficializado el miércoles como DT del equipo estadounidense y este jueves dio su primera conferencia en su flamante cargo, donde habló de todo. Pero, claro, el foco más importante estuvo en Lionel Messi.

El Tata volverá a dirigir a Messi, el mejor futbolista del planeta. Será la tercera vez que sus caminos se crucen, tras las experiencias en Barcelona y en la Selección argentina. El entrenador reveló en esa misma conferencia de prensa qué habló con Leo sobre el nuevo camino que emprenderán juntos.

“Cuando hablamos con Leo, y con Sergio (Busquets) también, hablamos de venir a tener suceso. A competir, a competir bien. A veces se asocia a Estados Unidos, a Miami, con holidays (vacaciones), y no es así”, afirmó el Tata.

“Lo llevan en la sangre”

“Queremos competir. Ellos vienen de ser campeones, del Mundo, de la Liga, y vienen a competir, lo llevan en la sangre”, agregó.

Y luego dio un detalle sobre que él ya había comenzado las charlas con Inter Miami antes de que se confirmara el arribo de Messi al equipo. “De los 'regalos' me enteré después y bienvenido sean, ojalá los podamos aprovechar”, admitió.

La primera pregunta sorprendió al Tata Martino

La primera pregunta de la conferencia de prensa sorprendió a Gerardo Martino. Esa consulta no tuvo nada que ver ni con el equipo ni con su carrera. Ni siquiera con Messi. “¿De dónde viene el nombre 'Tata'?”, le consultó una periodista, de manera inesperada.

“Viene de cuando era muy chico, de hace mucho tiempo. Los orígenes no me los acuerdo. Ya no me acuerdo ni mi nombre”, detalló Martino, en una breve respuesta.

Más frases del Tata Martino

“Para 2023 hay lindos desafíos: uno es ver si podemos llegar a posiciones de playoffs, algo que se ve lejano, pero mientras tengamos posibilidades las buscaremos. La Copa nos tiene en posición privilegiada, también, y el nuevo torneo comienza en pocas semanas y nos genera ilusión”.

“Después, tenemos un gran desafío que es armar nuestro equipo definitivo entre este momento y el inicio de la temporada 2024. Ese momento es el que tendremos que usar para armar el equipo que represente al Inter Miami”.

“Lo de Leo y lo de Sergio empezó después de las charlas que yo ya había iniciado. A mí me gustó mucho la liga con lo que viví en Atlanta, me quedé con ese momento y con el sueño de poder replicarlo en otro lugar. Soy un enamorado de la MLS, de poder competir, de la evolución de la liga y de los equipos. De los 'regalos' me enteré después y bienvenido sean, ojalá los podamos aprovechar”.

“La llegada de las grandes figuras ha dado lugar a un país revolucionado. La NFL, por ejemplo, habla de esto. Que el mejor del mundo decida jugar en esta Liga abrirá un panorama aún mejor para el crecimiento de esta liga. La presencia de Messi aquí en esta liga seguramente hará mejor a la MLS”.

“No creo que Leo y Sergio hayan venido porque estaba yo, pero siempre hablamos con la gente de Inter. Ellos tomaron las decisiones porque seguramente las analizaron a partir de lo que es el club, de hablar con sus familias y de esta posibilidad de trabajo”.

Gerardo Martino al Inter Miami: ¿cómo le fue a Lionel Messi con el Tata como entrenador?

Los rosarinos se volvieron a juntar y tendrán su trilogía: Gerardo Martino fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador del Inter Miami y volverá a tener bajo su mando a Lionel Messi. Además, se reencontrará con Sergio Busquets.

Por primera vez en su carrera, y probablemente la única, el mejor jugador del mundo tendrá a un director técnico en tres ciclos diferentes. El Tata lo conoce hace mucho tiempo porque ambos están identificados con Newell's, pero además lo entrenó en Barcelona y la Selección argentina.

Martino dirigió a Messi en 66 partidos y el crack no lo dejó tirado: marcó 54 goles en esa cantidad de encuentros, descomunal. A pesar de esa cantidad de tantos convertidos, solo pudieron festejar un título y queda la imagen de las dos finales perdidas con la Albiceleste.