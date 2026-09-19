El XXIII Gran Premio Argentino Histórico llega a Catamarca con más de un centenar de vehículos

Desde la rampa ubicada frente a la sede central del Automóvil Club Argentino (ACA), en Avenida del Libertador 1850 de Buenos Aires, se puso en marcha este viernes una nueva edición del Gran Premio Argentino Histórico. La prueba, que se desarrolla entre el 18 y el 25 de septiembre, evoca las competencias que entre 1957 y 1975 reunieron a figuras nacionales e internacionales.

Organizada por el ACA, esta XXIII edición propone recuperar aquel espíritu deportivo y mecánico a través de un extenso recorrido por distintas provincias argentinas. Los vehículos participantes conforman, en ese sentido, un verdadero "museo itinerante", que trasladará por las rutas nacionales una parte de la historia vinculada con aquellas competencias.

El trazado total alcanza los 3.351 kilómetros y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, San Juan y Catamarca. Tras la salida simbólica desde la Ciudad de Buenos Aires, la competencia queda estructurada en una serie de tramos que conectan Luján con Alta Gracia, Alta Gracia con Catamarca, Catamarca con San Juan y San Juan con Córdoba.

Catamarca, mucho más que un punto de paso

En esta edición, Catamarca ocupa un lugar destacado dentro del recorrido. La provincia no solamente integra el itinerario general, sino que concentra varias de las actividades previstas durante la competencia.

El domingo 20 de septiembre, el Gran Premio Argentino Histórico llegará a Catamarca Capital. A las 17:30, está previsto el arribo del primer automóvil al Paseo de la Fe, momento que marcará el ingreso de la caravana a la provincia y permitirá observar de cerca a los vehículos que participan de esta reedición histórica.

La actividad continuará el lunes 21 de septiembre por la mañana, cuando el Predio Ferial sea escenario de la gran largada oficial. De esta manera, Catamarca no queda limitada a recibir a los competidores, sino que se convierte en uno de los espacios donde la prueba desarrolla parte de su recorrido y su programación.

El cronograma contempla además distintas etapas con largada y llegada dentro de Catamarca, reforzando el protagonismo provincial:

20 de septiembre, 9 horas: Etapa 2, Alta Gracia-Catamarca.

21 de septiembre, 9 horas: Etapa 3, Catamarca-Catamarca.

22 de septiembre: descanso en Catamarca.

23 de septiembre, 8 horas: Etapa 4, Catamarca-Catamarca.

24 de septiembre, 8 horas: Etapa 5, Catamarca-San Juan.

Así, la provincia concentra jornadas consecutivas de competencia, una jornada de descanso y nuevas actividades antes de la continuidad del recorrido hacia San Juan.

Un Torino y una dupla catamarqueña

El vínculo entre Catamarca y el Gran Premio también se expresa en la participación de un representante local. La edición cuenta con el binomio catamarqueño integrado por José Navarro y Guillermo Saseta, quienes compiten a bordo de un Renault Torino 380 de 1974, dentro de la categoría TCC.

La presencia de este vehículo adquiere particular significado dentro de una prueba concebida para recuperar las competencias históricas disputadas entre 1957 y 1975. El Torino de 1974 forma parte así del conjunto de piezas mecánicas que, a lo largo de los 3.351 kilómetros, conforman ese particular museo itinerante sobre ruedas.

El regreso de los "Contemporáneos"

La edición actual incorpora además nuevamente la categoría "Contemporáneos", que habilita la participación de vehículos fabricados desde 1985 en adelante.

La inclusión de esta categoría amplía el universo de automóviles que pueden formar parte de la competencia, al tiempo que mantiene dentro de la propuesta la conexión con distintas generaciones de vehículos.

El recorrido completo queda planteado de la siguiente manera:

18 de septiembre: largada desde la sede central del ACA.

18 de septiembre, 20 horas: Etapa 1, Buenos Aires-Luján.

19 de septiembre, 8:30 horas: Etapa 1B, Luján-Alta Gracia.

20 de septiembre, 9 horas: Etapa 2, Alta Gracia-Catamarca.

21 de septiembre, 9 horas: Etapa 3, Catamarca-Catamarca.

22 de septiembre: descanso en Catamarca.

23 de septiembre, 8 horas: Etapa 4, Catamarca-Catamarca.

24 de septiembre, 8 horas: Etapa 5, Catamarca-San Juan.

25 de septiembre, 9 horas: Etapa 6, San Juan-Córdoba.