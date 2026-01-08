En un partidazo, el Real Madrid le ganó 2-1 al Atlético y es finalista de la Supercopa de España

Real Madrid le ganó 2-1 al Atlético de Madrid y es finalista de la Supercopa de España, donde se enfrentará al Barcelona. El Merengue golpeó de arranque, pero terminó sufriendo. Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron titulares, mientras que Franco Mastantuono y Nahuel Molina ingresaron en el segundo tiempo.

Federico Valverde abrió la cuenta de tiro libre a los dos minutos del primer tiempo. En el arranque del segundo tiempo, el Madrid volvió a golpear con un gol de Rodrygo a los 55'. Sin embargo, dos minutos más tarde, Sorloth hizo el descuento para mantener al Colchonero en partido.

A pesar de los intentos, el final del encuentro estuvo marcado por la falta de oportunidades claras de gol para ambos equipos y el resultado no cambió. De esta manera, el Real Madrid se enfrentará al Barcelona en la final de la Supercopa de España, que se jugará el próximo domingo en Arabia Saudita.

Por fuera de lo deportivo, uno de los focos de atención fue un picante cruce entre Diego Simeone y Vinicius. La discusión comenzó en el primer tiempo con un entredicho donde el Cholo le habría dicho al brasileño "Florentino te va a echar, acordate". En el complemento, el extremo fue reemplazado y silbado por algunos hinchas del Madrid, por lo que el DT aprovechó para volver a hacerle gestos y el futbolista se enfureció. Todo terminó con una amarilla para cada uno.

Cómo llegaron el Atlético y el Real Madrid a la semifinal de la Supercopa de España

El Atlético de Madrid llega tras igualar 1-1 ante Real Sociedad por LaLiga, resultado que cortó una racha de cuatro victorias consecutivas. El equipo de Diego Simeone suma 38 puntos en el campeonato y regresa a la Supercopa luego de su ausencia en la edición pasada, con la ilusión de volver a levantar el trofeo que no conquista desde 2014.

Del otro lado, el Real Madrid inició el año con autoridad: goleó 5-1 a Betis y se mantiene segundo en LaLiga, a cuatro unidades del líder Barcelona. El conjunto de Xabi Alonso busca su 14ª Supercopa, tras haber perdido la final de la última edición.

Ambos equipos llegan con algunas bajas. En el Merengue, Kylian Mbappé, su principal figura, no está disponible por una lesión en la rodilla que lo marginó de los últimos encuentros. En tanto, en el Colchonero, el Cholo Simeone no cuenta con el argentino Nico González, quien se lesionó en el cierre de 2025.

Formaciones iniciales

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Koke y Álex Baena; Alexander Sorloth y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García y Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso.