Colapinto tuvo un buen viernes en Monza: terminó 11° en la segunda práctica

Franco Colapinto cerró una positiva jornada de viernes en el Gran Premio de Italia, disputado en Monza, donde estrenó las actualizaciones incorporadas por Alpine a su monoplaza y logró completar ambas sesiones de entrenamiento por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

El argentino comenzó el día con un destacado noveno puesto en la primera práctica y posteriormente finalizó 11° en la FP2, consolidando un rendimiento alentador en el primer día de actividad del fin de semana. En la segunda sesión, Colapinto registró un tiempo de 1m23s619, quedando a 1s060 del mejor registro de la tanda, establecido por George Russell, de Mercedes. Más allá de la diferencia con la punta, el piloto argentino volvió a mostrarse competitivo frente a varios de los equipos que integran la denominada zona media.

La jornada tuvo además un valor especial para Alpine, ya que representó el primer día de trabajo en pista con las actualizaciones que el equipo llevó a Monza. El comportamiento del monoplaza y la comparación entre sus dos pilotos aparecen así como elementos centrales para evaluar el funcionamiento de las novedades introducidas durante este fin de semana.

Un sólido trabajo en las dos prácticas

Colapinto tuvo una actuación regular a lo largo de las dos sesiones del viernes. En la primera práctica consiguió ubicarse en el noveno puesto, mientras que en la FP2 terminó dos lugares más atrás, en la 11ª posición. El argentino volvió a quedar dentro de la pelea con los principales protagonistas de la zona media y consiguió registros competitivos frente a varios de sus rivales directos.

Durante la segunda práctica, el piloto comenzó su trabajo utilizando neumáticos duros y posteriormente pasó a los blandos. Fue con este último compuesto con el que marcó su mejor tiempo de la sesión.

El registro de 1m23s619 lo ubicó inicialmente en el quinto puesto de la clasificación, aunque posteriormente fue descendiendo posiciones a medida que otros pilotos consiguieron mejorar sus tiempos. Finalmente, concluyó la FP2 en el puesto 11, aunque con diferencias reducidas respecto de varios de los pilotos que terminaron por delante suyo.

Entre las referencias de su rendimiento se destacaron:

Terminó a 0s164 de Yuki Tsunoda .

. Quedó a 0s249 de Ollie Bearman .

. Finalizó a 0s270 de Arvid Lindblad .

. Aventajó a Nico Hülkenberg .

. También superó a Gabriel Bortoleto.

En la segunda práctica, además, Colapinto quedó por delante de los dos Audi, conducidos por Hülkenberg y Bortoleto.

Siempre por delante de Pierre Gasly

Otro de los aspectos más destacados de la jornada fue la comparación directa con su compañero de equipo. Pierre Gasly no participó de la primera práctica, por lo que la FP2 representó la primera oportunidad de comparación directa entre ambos pilotos durante el viernes.

El francés finalizó en el 14° puesto, tres posiciones por detrás de Colapinto, con un tiempo de 1m23s773.

La diferencia entre ambos fue de 0s154 a favor del argentino. Gasly también perdió uno de sus registros durante la sesión por haber excedido los límites de pista, una situación que formó parte del desarrollo de la segunda práctica.

La comparación interna adquiere especial relevancia para Alpine en un fin de semana en el que el equipo busca analizar el funcionamiento de las actualizaciones introducidas en el auto. Colapinto logró, de este modo, completar las sesiones en las que participó por delante de su compañero, en una jornada que dejó referencias favorables para el argentino.

Russell dominó la FP2 en Monza

La segunda práctica libre quedó en manos de George Russell, quien marcó un tiempo de 1m22s559 utilizando neumáticos blandos. El piloto de Mercedes superó por 0s120 a Charles Leclerc, quien terminó en el segundo puesto.

Leclerc había sido el protagonista de la primera práctica, sesión en la que los autos de Maranello consiguieron el doblete. El tercer puesto de la FP2 fue para Kimi Antonelli, quien quedó a 0s141 de su compañero de Mercedes.

Por detrás se ubicaron:

Lando Norris , en el cuarto lugar.

, en el cuarto lugar. Lewis Hamilton , en la quinta posición.

, en la quinta posición. Oscar Piastri, sexto.

Por su parte, Max Verstappen, que no participó de la FP1, finalizó la segunda práctica en el noveno puesto, mientras que Yuki Tsunoda completó el top 10.