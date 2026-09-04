La AFA prepara la nueva fecha FIFA: cuándo se conocerán los rivales de la Selección argentina

La Selección argentina ya comienza a diagramar su participación en la próxima fecha FIFA, que se desarrollará entre fines de septiembre y comienzos de octubre y que estará marcada por el inicio de la era post Lionel Messi.

En este contexto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó un anuncio para anticipar cuándo se conocerán los rivales que enfrentará el equipo dirigido por Lionel Scaloni durante esa ventana internacional.

La entidad madre del fútbol argentino informó a través de sus redes sociales que la confirmación llegará el próximo lunes. "El próximo lunes, la AFA dará a conocer los partidos amistosos que disputará el equipo de Lionel Scaloni en la fecha FIFA de septiembre/octubre", comunicó oficialmente la institución.

La expectativa estará puesta no solamente en conocer los adversarios, sino también en determinar finalmente cuántos encuentros disputará el seleccionado durante ese período.

Entre dos y tres amistosos durante la fecha FIFA

De acuerdo con la información disponible, Argentina podría disputar entre dos y tres partidos durante la ventana internacional comprendida entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

Los encuentros tendrían como escenarios a la provincia de Córdoba y el Estadio Monumental. Si bien los rivales todavía no fueron confirmados oficialmente, todo indica que los partidos serían frente a países centroamericanos.

La AFA comunicará el próximo lunes los detalles de los amistosos, de acuerdo con el anuncio realizado por la propia entidad. La planificación se desarrolla, además, con una cuestión pendiente de resolución por parte de la FIFA que puede tener incidencia directa en estos encuentros.

La incógnita de la FIFA

La AFA se encuentra a la espera de que la FIFA confirme si los próximos partidos serán considerados de "Clase A". Esta definición es relevante debido a las sanciones que recibieron determinados futbolistas después del Mundial. En caso de que los encuentros sean reconocidos bajo esa categoría, los jugadores sancionados podrán cumplir con algunas fechas de sus respectivas suspensiones durante esta ventana.

Por ese motivo, la clasificación que finalmente determine la FIFA tendrá una importancia particular para la planificación del seleccionado y para la situación de los futbolistas alcanzados por sanciones.

La cuestión permanece pendiente mientras la AFA avanza con la organización de los amistosos que se disputarán entre septiembre y octubre.

El calendario que le queda a la Selección en 2026

Después de la fecha FIFA de septiembre/octubre, a la Selección argentina le quedará una sola ventana FIFA durante el año. La última fecha internacional prevista será entre el 9 y el 17 de noviembre.

De esta manera, el calendario de la Selección para el tramo final del año contempla dos períodos de actividad internacional: primero, la fecha FIFA que se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, y posteriormente la última ventana del año, prevista para noviembre.

En el primer caso, la AFA trabaja sobre la posibilidad de organizar entre dos y tres amistosos, con Córdoba y el Monumental como escenarios previstos y con rivales que, según todo indica, serían países centroamericanos.

Cuti Romero, candidato a llevar la cinta

La nueva etapa del seleccionado también tendrá una definición importante en torno a la capitanía. Tras el retiro de Lionel Messi y la salida de Nicolás Otamendi del seleccionado, el defensor del Atlético de Madrid, Cuti Romero, aparece como uno de los principales candidatos para convertirse en el nuevo capitán de la Selección argentina.

La salida de Messi representa, en este sentido, no solamente el final de su participación con el conjunto nacional, sino también la necesidad de establecer quién asumirá el liderazgo dentro del equipo.

Cuti Romero cuenta con grandes chances de ocupar ese lugar después del retiro del rosarino y de la salida de Otamendi. La definición se produce precisamente cuando la AFA comienza a organizar los próximos compromisos internacionales y cuando el equipo de Scaloni se prepara para afrontar una fecha FIFA diferente, marcada por la ausencia de quien durante años llevó la cinta de capitán.

El homenaje a Messi que prepara el fútbol argentino

Mientras la Selección se prepara para afrontar sus próximos amistosos, el fútbol argentino también decidió rendir homenaje a Lionel Messi por su trayectoria con el conjunto nacional. El retiro del futbolista de la Selección argentina generó una enorme conmoción y repercusiones en todo el mundo. Frente a este escenario, la AFA resolvió realizar un homenaje particular que se desarrollará en los próximos partidos del fútbol argentino.

Según lo establecido en el boletín oficial, se dispuso que en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas se detenga cada partido a los diez minutos del primer tiempo.

En ese momento, se realizará un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la Selección Argentina. La disposición alcanzará a las distintas categorías y disciplinas masculinas y femeninas, convirtiendo el homenaje en una acción extendida a todo el fútbol argentino.

Un reconocimiento en las pantallas de los clubes

El homenaje tendrá además otro componente. Todos los clubes deberán reproducir en sus pantallas gigantes el video institucional publicado por la AFA para rendir homenaje al futbolista rosarino. La medida se suma al minuto de aplausos previsto durante los partidos y busca acompañar el reconocimiento a la trayectoria de Messi con la Selección Argentina.

El boletín oficial estableció específicamente que los clubes deberán pasar el video institucional elaborado por la AFA en sus pantallas gigantes.

El homenaje se realizará en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas, con una pausa a los diez minutos del primer tiempo y un minuto de aplausos.