Julián Álvarez volverá a ser convocado en el Atlético de Madrid tras definirse su futuro

Tras definir su futuro en el fútbol europeo, Julián Álvarez volverá a estar a disposición del cuerpo técnico del Atlético de Madrid para el encuentro de este sábado ante el Athletic Club de Bilbao, en el estadio de San Mamés.

El compromiso corresponde a una nueva jornada de la liga española y marcará el regreso del delantero cordobés a la convocatoria del conjunto dirigido por Diego Simeone, luego de un período en el que su participación se vio condicionada por distintas situaciones.

La reaparición del futbolista de la Selección argentina fue ratificada por el propio entrenador durante la rueda de prensa previa al traslado del plantel hacia el País Vasco. Simeone confirmó que Álvarez integrará el grupo que viajará para afrontar el partido en Bilbao.

"Está entrenando muy bien. Mañana va a venir convocado, va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao y esperamos lo mejor de él, como de todos sus compañeros", expresó el entrenador argentino ante los medios presentes. De esta manera, el atacante volverá a estar incluido entre las alternativas del Atlético de Madrid para un encuentro oficial, en un contexto en el que su futuro deportivo ya quedó resuelto.

El futuro definido en Europa

El retorno de Julián Álvarez se produce después de que se definiera su continuidad en el fútbol europeo. Pese a los sondeos de Barcelona y de varios equipos de la Premier, las posibilidades que surgieron no llegaron a buen puerto.

Finalmente, el delantero continuará vistiendo la camiseta "colchonera" durante la temporada 2026/27, lo que permitió cerrar el escenario que había rodeado su futuro futbolístico.

La definición de su continuidad representa un punto central en su regreso a la actividad con el equipo dirigido por Simeone. Con su situación ya resuelta, Álvarez volverá a integrarse plenamente a la dinámica del plantel y estará disponible para el compromiso ante el Athletic Club.

Un segundo semestre con poca participación

Hasta el momento, la presencia de la denominada "Araña" en el segundo semestre con el Atlético de Madrid fue reducida. El delantero apenas acumuló 33 minutos frente al Villarreal, en medio del conflicto que protagonizó mientras definía el rumbo de su carrera futbolística.

Su escasa participación también estuvo vinculada a otros factores que condicionaron su preparación y disponibilidad para el equipo. Entre las situaciones que afectaron su presencia se encuentran:

• Su reincorporación tardía a los trabajos de pretemporada, luego de su participación en el Mundial 2026.

• Esa situación le impidió estar disponible para disputar la fecha inicial ante el Málaga.

• Posteriormente, un problema de salud lo marginó de los entrenamientos durante tres jornadas consecutivas.

• La misma situación lo dejó fuera de la última visita a Sevilla.

Este conjunto de circunstancias hizo que Álvarez tuviera una participación limitada en el inicio del período, pese a formar parte de uno de los planteles protagonistas de la liga española.

Simeone recupera una alternativa

La confirmación de la convocatoria supone ahora la recuperación de una alternativa para Diego Simeone, quien destacó públicamente el presente del delantero en los entrenamientos.

Las palabras del técnico dejaron en claro que Álvarez llega a esta nueva convocatoria luego de trabajar con normalidad y de volver a ponerse a disposición del cuerpo técnico.

El viaje a Bilbao y su inclusión en el grupo para enfrentar al Athletic Club representan así un nuevo paso para el delantero cordobés, después de una etapa marcada por la definición de su futuro, una reincorporación tardía a la pretemporada y un problema de salud que interrumpió su preparación.

Un plantel con una sola ausencia

En cuanto al panorama general del plantel dirigido por Diego Simeone para la próxima jornada del torneo local, la lista de ausencias se redujo de manera considerable.

El único futbolista que continúa al margen es el noruego Alexander Sørloth, quien todavía realiza tareas de rehabilitación debido a una dolencia muscular.

De esta manera, mientras Sørloth continúa con su recuperación, el Atlético de Madrid suma nuevamente a Julián Álvarez entre los convocados para el compromiso en San Mamés.

Con su futuro ya definido y después de haber atravesado un inicio de segundo semestre con escasos minutos de juego, el delantero de la Selección argentina volverá a formar parte de la delegación para visitar al Athletic Club de Bilbao. La decisión fue confirmada por Simeone, quien aseguró que el atacante está entrenando muy bien y manifestó que espera "lo mejor de él", al igual que del resto de sus compañeros.