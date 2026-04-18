Superclásico 2025: Boca y River reeditan su histórica rivalidad en un duelo que paraliza al país

En el marco del Torneo Apertura 2025, vuelve el Superclásico del fútbol argentino. Este domingo a las 17, en el estadio Monumental, Boca Juniors y River Plate protagonizarán uno de los partidos más esperados del calendario, con una expectativa que también se replica entre los hinchas de Catamarca. Esta nueva edición suma un atractivo adicional: la disputa por un historial que refleja una marcada paridad.

El mano a mano entre ambos equipos muestra una leve ventaja para Boca, aunque con una diferencia mínima que mantiene abierta la posibilidad de equilibrio para River en el corto plazo.

En total, se enfrentaron en 266 partidos oficiales, considerando torneos de AFA, copas nacionales e internacionales. El detalle es el siguiente:

Boca ganó: 93 partidos

River ganó: 88 partidos

Empataron: 85 veces

En cuanto a goles, la ventaja también es para el conjunto xeneize:

Boca: 294 tantos

River: 276 tantos

Los números por competencia

Torneos de AFA (218 partidos)

Boca: 79 victorias

River: 73 victorias

Empates: 66

Copas nacionales (16 partidos)

Boca: 3 victorias

River: 5 victorias

Empates: 8

Copas internacionales (32 partidos)

Boca: 11 victorias

Empates: 11

River: 10 victorias

Partidos que marcaron la historia del Superclásico

Más allá de las estadísticas, la historia entre Boca y River está atravesada por momentos que quedaron en la memoria del fútbol argentino.

Uno de los más recordados se remonta a 1981, cuando Diego Maradona disputó su primer Superclásico con la camiseta de Boca. Aquella tarde de abril en La Bombonera, el equipo xeneize se impuso 3-0 por la fecha 10 del Metropolitano. El Diez marcó su primer gol ante River en un partido atravesado por la lluvia y que significó el inicio de una etapa emblemática en su carrera.

En 1997, el Monumental fue escenario de otra jornada significativa: Boca ganó 2-1 en el último partido de Maradona como profesional, en un encuentro que además marcó el debut de Juan Román Riquelme en los Superclásicos.

En el año 2000, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, se produjo uno de los episodios más recordados para los hinchas de Boca. Martín Palermo regresó tras una larga lesión y convirtió el recordado "Muletazo", que selló la clasificación ante River.

Ya en la era moderna, River logró imponerse en varios cruces directos por la Copa Libertadores. En 2015 eliminó a Boca en los octavos de final en una serie marcada por la polémica: tras el 1-0 en la ida con gol de Carlos Sánchez, el partido de vuelta en La Bombonera fue suspendido en el entretiempo por el ataque con gas pimienta a jugadores del conjunto visitante. La serie fue adjudicada al equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

En 2018 se disputó una final histórica en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, donde River se impuso 3-1 en uno de los capítulos más trascendentes del Superclásico.

Al año siguiente, en 2019, el conjunto millonario volvió a eliminar a Boca en semifinales de la Copa Libertadores, con un global de 2-1. Fue el quinto enfrentamiento consecutivo de eliminación directa en el que River se impuso bajo la conducción de Gallardo, consolidando una etapa reciente favorable en duelos decisivos.