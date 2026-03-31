EN VIVO: Argentina le gana a Zambia en La Bombonera

Con goles del delantero Julián Álvarez y del astro Lionel Messi, la Selección Argentina de fútbol derrota por 2 a 0 a Zambia al entretiempo del partido que disputan esta noche, en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como "La Bombonera".

A los tres minutos, el delantero Julián Álvarez recibió dentro del área un pase del astro argentino Lionel Messi, que había rozado el mediocampista Thiago Almada, y remató de primera, con un tiro bajo y cruzado que subió al marcador.

A los 43 minutos, luego de una larga jugada asociativa, el astro argentino Lionel Messi jugó una pared dentro del área con el volante Alexis Mac Allister, recibió por el costado izquierdo y sacó un zurdazo cruzado, que se convirtió en el 2-0.

La Albiceleste viene de tener una flojísima actuación en el triunfo 2-1 ante Mauritania, en un encuentro se impuso gracias a los goles de Enzo Fernández y Nico Paz, mientras que los africanos descontaron a través de Jordan Lefort.

El partido frente a Zambia será el último de la Selección Argentina antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que iniciará el 11 de junio.

Formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Zambia: William Mwanza; Fredrick Mwimanzi, Tinkler Sinkala, Dominic Chanda, Obinno Chisala; Wilson Chisala, David Simukonda, Given Kalusa, Albert Kangwanda; Fashion Sakala y Kingston Mutandwa. DT: George Lwandamina.





