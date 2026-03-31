Con Italia y Bolivia, se definen los últimos clasificados al Mundial 2026 en las finales de los repechajes

El Mundial 2026 transita sus horas más decisivas en la carrera por completar el cuadro de 48 selecciones clasificadas. Este martes quedarán definidos los últimos seis cupos, distribuidos entre el repechaje europeo y el playoff internacional, en una secuencia de partidos que concentra expectativa, figuras de primer nivel y la posibilidad de que varias selecciones concreten regresos históricos.

La jornada reúne a equipos con trayectorias y objetivos diversos: desde campeones del mundo que buscan recuperar protagonismo, hasta seleccionados que están ante una oportunidad excepcional de meterse en la próxima cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Europa: Italia y Polonia se la juegan

Del lado europeo, uno de los focos principales estará puesto en Italia, un grande del fútbol mundial que quiere regresar a la Copa del Mundo. El conjunto dirigido por el exfutbolista Gennaro Gattuso afrontará un compromiso exigente frente a Bosnia en Zenica, ciudad ubicada a 70 kilómetros de Sarajevo.

El cruce aparece rodeado por la promesa de un encuentro caliente y difícil, en un escenario complejo para una selección italiana que intentará asegurar su lugar en el grupo B del Mundial 2026.

Otro de los grandes atractivos será el choque entre Suecia y Polonia en el Friends Arena de Solna, a poca distancia de Estocolmo. Allí, el seleccionado polaco liderado por Robert Lewandowski se jugará una clasificación que tiene un valor especial: para el delantero del Barcelona, podría representar la posibilidad de disputar lo que seguramente sea su último Mundial.

También habrá atención sobre Kosovo, que buscará escribir una página histórica cuando reciba en Pristina a Turquía. En la previa, el conjunto turco aparece como superior por jerarquía y nombres, con Arda Guler como una de sus referencias, aunque el desarrollo del partido mantiene la incertidumbre abierta. El ganador avanzará al grupo D.

El cuarto cruce europeo se presenta como el de mayor equilibrio: República Checa recibirá a Dinamarca en Praga, en un duelo que sobresale por la calidad de sus futbolistas y por la paridad entre ambos seleccionados. El vencedor se ubicará en el grupo A, en uno de los enfrentamientos que promete mayor tensión futbolística.

Bolivia y una oportunidad histórica

En la instancia internacional, Bolivia afronta una de las oportunidades más importantes de su historia reciente para regresar a una Copa del Mundo. Luego de haber eliminado a Surinam, el seleccionado boliviano disputará su clasificación frente a Irak en el BBVA Stadium, estadio del Monterrey de México.

El encuentro se jugará en territorio mexicano y entregará el acceso al grupo I del Mundial 2026, en un partido que concentra enorme expectativa por la posibilidad de que Bolivia vuelva a instalarse entre las selecciones mundialistas.

México también recibe otro duelo clave

El otro repechaje internacional enfrentará a República Democrática del Congo y Jamaica en el Estadio Akron, también ubicado en México, una de las sedes del próximo Mundial.

Este partido definirá al clasificado para el grupo K, sumando otro capítulo decisivo en una jornada en la que México vuelve a ser escenario central del cierre clasificatorio.

Partido por partido: horarios, sedes y grupos

Martes 31 de marzo

República Checa vs. Dinamarca — Praga — 15.45 hora Argentina El ganador entra en el grupo A .

— — Bosnia vs. Italia — Zenica — 15.45 hora Argentina El ganador entra en el grupo B .

— — Kosovo vs. Turquía — Pristina — 15.45 hora Argentina El ganador entra en el grupo D .

— — Suecia vs. Polonia — Estocolmo — 15.45 hora Argentina El ganador entra en el grupo F .

— — RD Congo vs. Jamaica — México — 18 hora Argentina El ganador entra en el grupo K .

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Miércoles 1 de abril

Bolivia vs. Irak — México — 00 hora Argentina El ganador entra en el grupo I .

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Con este cronograma, el Mundial 2026 quedará finalmente completo, cerrando la nómina de las 48 selecciones que protagonizarán la próxima gran cita del fútbol internacional.