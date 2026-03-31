Colapinto hará una exhibición en Buenos Aires con un auto de Alpine: los detalles

La expectativa del automovilismo argentino tendrá uno de sus capítulos más impactantes el próximo 26 de abril, cuando Franco Colapinto encabece un Road Show por las calles de Palermo, en un evento que devolverá el rugido de un monoplaza de la máxima categoría a la Capital Federal tras 14 años.

El escenario elegido será un circuito callejero montado sobre Avenida del Libertador y Sarmiento, en la zona del Monumento a los Españoles y el entorno del Rosedal, un trazado pensado para que miles de fanáticos puedan vivir de cerca una jornada inédita.

La exhibición tendrá como gran protagonista al piloto argentino, hoy integrante de Alpine, quien conducirá un E20 de 2012 impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo, en lo que será la primera vez en más de una década que un Fórmula 1 recorra las calles porteñas.

El sueño de correr en casa

En la previa del evento, Colapinto expresó la dimensión emocional que tiene para él esta presentación frente al público argentino.

"Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera", confesó.

El piloto agregó además: "Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial".

Las palabras sintetizan el fuerte vínculo construido con los fanáticos, que ahora tendrán la posibilidad de verlo acelerar en uno de los escenarios urbanos más emblemáticos de Buenos Aires.

El antecedente de 2024 y el salto a la Fórmula 1

La exhibición de Palermo también remite al último antecedente de Colapinto en el país. La vez anterior que protagonizó un evento de este estilo fue en 2024, cuando todavía competía en la Fórmula 2.

En aquella oportunidad, el argentino recorrió distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires en un auto clásico y luego ofreció una conferencia de prensa en Costa Salguero.

Pocos días después de aquella presentación se confirmó su ascenso a la Fórmula 1 para reemplazar en Williams al estadounidense Logan Sargeant, un salto que desencadenó una verdadera revolución entre los fanáticos del automovilismo.

Ahora, ya instalado en su tercera temporada en la categoría reina, Colapinto volverá a encontrarse con el público local, pero esta vez al volante de un monoplaza de F1.

Cómo será la experiencia para el público

La jornada fue diseñada con una propuesta amplia para distintos tipos de asistentes, combinando acceso libre con sectores exclusivos.

Entre las opciones previstas se destacan:

Sector abierto y gratuito

Fan Zone

Grandstands

Hospitality

Garage Tours con acceso a Boxes

En el Fan Zone habrá:

propuestas de entretenimiento

activaciones de marcas

espacios interactivos

Por su parte, el área de Hospitality ofrecerá una experiencia diferencial con acceso privilegiado y vistas únicas de la pista, además de los recorridos por boxes.

La organización prevé además tribunas pagas para una gran cantidad de espectadores, mientras que el perímetro exterior mantendrá acceso libre, lo que promete convertir la jornada en una verdadera fiesta popular del automovilismo.

Una cita que promete marcar época

El Road Show de Franco Colapinto no solo representa una exhibición deportiva, sino también un acontecimiento simbólico para el automovilismo argentino: el regreso visible de la Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires.

Con un V8 histórico, el color de Alpine, el marco urbano de Palermo y el fervor de miles de fanáticos, la cita del 26 de abril aparece destinada a transformarse en una de las postales deportivas más impactantes del año.