Argentina vs Zambia: cambian el horario del amistoso en La Bombonera

La cuenta regresiva hacia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que comenzará el 11 de junio, suma un ajuste en la agenda inmediata de la Selección Argentina. El amistoso frente a Zambia, previsto como la última presentación del equipo antes de emprender el camino mundialista, sufrió una modificación en su horario de inicio.

Originalmente, el encuentro exhibición estaba pautado para comenzar a las 20:15, pero finalmente fue reprogramado para las 20:30, lo que retrasa en 15 minutos el arranque del compromiso. Según la información base, los motivos de este cambio aún son desconocidos, aunque la variación ya impacta en la previa de una noche que tendrá un fuerte valor simbólico para el seleccionado nacional.

Se trata de una modificación menor en términos temporales, pero significativa dentro de un contexto cargado de expectativa: será el último partido de la Argentina antes del Mundial 2026 y también la última vez que se presentará ante su público en el país antes de viajar a la gran cita internacional.

La última función antes del Mundial

El partido ante Zambia se presenta como una verdadera despedida del país para el conjunto argentino, que transita los últimos meses previos al inicio de la defensa del título mundial. La noche en La Bombonera tendrá así un carácter especial, no solo por el rival de turno sino por el significado emocional y deportivo de la jornada.

La selección llegará a este amistoso luego de un deslucido triunfo por 2 a 1 sobre Mauritania, resultado que dejó sensaciones moderadas en el rendimiento, aunque permitió sostener la preparación en marcha. Ahora, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni volverá a poner al equipo en cancha este martes, ya con la mira puesta en ajustar detalles antes del máximo desafío.

El amistoso frente a Zambia representa, en ese sentido, una nueva oportunidad para pulir funcionamiento, ritmo y sensaciones, en el cierre del ciclo de preparación local antes del viaje al Mundial.

Messi como titular

El capitán liderará un tridente ofensivo completado por Julián Álvarez y Thiago Almada. La único incógnita se presenta en el mediocampo, ya que Rodrigo de Paul y Leandro Paredes pelean por una posición para acompañar en dicho sector de la cancha a Enzo Fernández y a Alexis Mac Allister.

La Bombonera, escenario de una noche especial

La elección de La Bombonera como sede refuerza el tono de despedida que tendrá esta presentación. Allí, los campeones del mundo volverán a encontrarse con su hinchada en un marco que estará atravesado por la expectativa de la búsqueda del bicampeonato de la Copa del Mundo.

El partido se inscribe dentro de una secuencia de preparación que ya empieza a adquirir el clima de los grandes acontecimientos. La cercanía del Mundial convierte a este amistoso en mucho más que una exhibición: será el último contacto directo con el público argentino, una postal previa al viaje hacia el torneo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Con este ajuste horario, la Selección argentina termina de ordenar su última escala en suelo nacional antes de enfocarse plenamente en la defensa del título mundial, en una despedida que combinará expectativa, emoción y la mirada puesta en la próxima Copa del Mundo.