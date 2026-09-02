Enorme distinción para Manu La Serna: será sparring en la Copa Davis

Juan Manuel La Serna, de 22 años, atraviesa días de intensa actividad y recibió una de las distinciones más importantes que puede alcanzar un tenista nacional. Mientras compite en el circuito europeo, el jugador fue convocado por el capitán Javier Frana para integrar, como sparring, el equipo argentino de Copa Davis.

La noticia llegó mientras La Serna disputa el Challenger 50 de Plovdiv, en Bulgaria, torneo en el que este martes logró avanzar a los octavos de final con una contundente victoria ante el local A. Vasilev.

El tenista se impuso con firmeza por 6-1 y 6-2, resultado que le permitió continuar su recorrido en el certamen que se desarrolla en esa ciudad del este europeo.

Ahora, en la siguiente instancia, deberá enfrentarse al ucraniano N. Mashtakov, ubicado en el puesto 576 del ranking ATP. En medio de esta competencia, La Serna recibió la convocatoria que representa un importante reconocimiento a su presente deportivo y le permitirá formar parte de la preparación del conjunto argentino de Copa Davis.

Convocado por Javier Frana

El capitán del equipo argentino, Javier Frana, citó a Manu La Serna para desempeñarse como sparring durante la preparación del plantel nacional.

La convocatoria lo llevará a compartir los entrenamientos con un equipo integrado por destacados jugadores argentinos, tanto en singles como en dobles. La nómina está conformada por:

Francisco Cerúndolo , singlista.

, singlista. Mariano Navone , singlista.

, singlista. Thiago Tirante , singlista.

, singlista. Guido Andreozzi , doblista.

, doblista. Andrés Molteni, doblista.

La presencia de La Serna como sparring tendrá una función importante dentro de la preparación del equipo, especialmente por una característica de su juego: es zurdo. La necesidad de contar en los entrenamientos previos con un jugador de estas condiciones está vinculada con las características de los tenistas turcos, por lo que su participación será parte de la preparación del seleccionado argentino.

La serie se jugará en Neuquén

El equipo argentino de Copa Davis competirá durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre. La serie tendrá como escenario el estadio cubierto Ruca Che, ubicado en la ciudad de Neuquén, y se disputará sobre una superficie sintética.

Allí, La Serna acompañará al equipo como parte de los trabajos previos y de la preparación de los jugadores convocados por Javier Frana. Su incorporación como sparring representa una oportunidad para integrar de manera directa el trabajo del seleccionado argentino y compartir los entrenamientos con Cerúndolo, Navone, Tirante, Andreozzi y Molteni.

La convocatoria constituye, en este contexto, una de las distinciones más significativas que puede recibir un tenista argentino en su recorrido deportivo.

Un triunfo contundente en Bulgaria

Antes de sumarse a la actividad del equipo argentino, Manu La Serna continúa enfocado en su participación en el circuito Challenger europeo. Este martes consiguió un triunfo claro ante A. Vasilev, jugador local, para instalarse entre los 16 mejores del Challenger 50 de Plovdiv.

El resultado de 6-1 y 6-2 reflejó la firmeza con la que La Serna resolvió el encuentro y le permitió avanzar a los octavos de final del torneo. En la próxima ronda tendrá por delante el desafío ante el ucraniano N. Mashtakov, actual 576 del ranking ATP.

Mientras continúa su recorrido competitivo en Bulgaria, el jugador recibió la noticia de su convocatoria y expresó su alegría por haber sido elegido para integrar la preparación del equipo argentino.

De Bulgaria a Austria, antes de la Copa Davis

La agenda de La Serna continuará dentro del circuito europeo una vez finalizada su participación en Plovdiv.

Desde Bulgaria, el tenista viajará rumbo a Tulln, Austria, donde tendrá su próxima parada dentro del Challenger Tour europeo. Así, el jugador combinará su actividad en los torneos del circuito con la importante convocatoria para formar parte, como sparring, del equipo argentino de Copa Davis.

El presente de Manu La Serna queda marcado por esta doble exigencia: por un lado, su participación en el Challenger de Plovdiv, donde ya consiguió avanzar a los octavos de final; por otro, el reconocimiento de haber sido elegido por Javier Frana para acompañar al seleccionado nacional.