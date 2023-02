Enzo Fernández se lució en su debut: el Chelsea empató 0-0 con Fulham

La fecha 22 de la Premier League protagonizó el desembarco definitivo de Enzo Fernández al Chelsea. El clásico del oeste de Londres ante Fulham en Stamford Bridge sirvió como escenario principal para la presentación del volante argentino ante los fanáticos del elenco capitalino. Más allá del resultado, una de las figuras de la selección argentina en la Copa del Mundo ejerció un rol preponderante en su estreno con esta camiseta con distintos toques de distinción dentro y fuera de la cancha.

Unos minutos después de la confirmación oficial por su titularidad, la entidad londinense utilizó sus redes sociales para dedicarle una publicación a su flamante refuerzo. La camiseta con el número 5 destacó en la imagen, pero un particular detalle no pasó desapercibido. Sus botines contenían los colores celeste y blanco sumado a una inscripción tallada en el costado derecho: “Campeones del mundo”. Esa fue la frase elegida en un perfecto inglés para dejar impreso en el calzado sumado a la colocación de una bandera nacional a su lado. La dedicatoria por el título conseguido en el Mundial de Qatar lo acompañó en su ingreso al césped de The Bridge. En su primer partido con los Blues, demostró una gran facilidad en la recuperación de cada pelota dentro del primer cuarto de hora. El particular detalle de Enzo Fernández en sus botines

Su claridad y solvencia en la tenencia del balón tuvo un momento destacado pasando la media hora de juego. A los 31 minutos, recibió de espaldas en la mitad de la cancha y, en fracción de segundos, giró para quedar de frente al terreno de juego. Con todo el panorama a disposición, le puso un pase milimétrico a Mason Mount. El extremo izquierdo apareció por su banda y culminó con un centro a Kai Havertz, quien remató desviado. Pero el inicio exquisito de la acción por parte del argentino derivó en un mensaje de la entidad en su perfil oficial de Twitter. “Ese balón de Enzo”, escribieron desde la cuenta junto a un emoji de una persona que se le caía la saliva de la boca, en alusión a su buena intervención.

Menos de 200 segundos más tarde, el amo y señor del centro de la cancha volvió a realizar acto de presencia. Fue a trabar una pelota dividida, ganó la disputa, se la llevó y asistió a Hakim Ziyech, pero el delantero marroquí nunca encaró en dirección al arco, se fue cerrando y su intentó terminó afuera por varios metros de la valla rival. Esta resolución no frustró en absoluto la excelente primera parte de Enzo Fernández. Horas después de su presentación, le bastaron 45 minutos para ser el líder en pases, duelos ganados, recuperaciones, quites de pelota y pases a campo ajeno. Una auténtica muestra de calidad del exhombre de River Plate. Las redes oficiales del Chelsea se derritieron ante el talento de Enzo Fernández

Con solo un entrenamiento, el talentoso jugador de 22 años mostró la importancia que deberá cargar en sus hombros porque el inicio de la segunda parte contó con un papel más secundario por parte del sudamericano, que ocurrió al mismo tiempo de una merma en lo mostrado por sus compañeros al principio del duelo. Aunque sea mínima, su presencia destilaba tranquilidad porque perdió un escaso número de pelotas y hasta se dio el lujo de estar muy cerca de su primer gol con esta camiseta.

Un avance de Kai Havertz concluyó en una pelota dividida capitalizada por Enzo. A pesar de hallarse en una posición incómoda, ya que debió arquear el cuerpo a contramano del arco, ensayó un tiro que pasó a escasos centímetros del palo derecho de Bernd Leno. “El fútbol cambió, señor presidente”, parafraseó la cuenta del Chelsea en español sobre una reciente afirmación del exfutbolista Jorge D'Alessandro: “Los volantes de Argentina vuelan”. Los mensajes del perfil oficial del Chelsea en español sobre su flamante incorporación

El líder futbolístico de este Chelsea finalizó los 90 minutos como el máximo ganador en los duelos, ya que se impuso en 9 de 11 disputas, fue el segundo jugador del plantel con más recuperaciones (10) e idéntica posición en la precisión de los pases largos. Su próxima actuación podría darse el sábado 11 de febrero a partir de las 9:30 (hora argentina) ante West Ham en el Estadio Olímpico de Londres.