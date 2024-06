Enzo Fernández, el único asterisco de la Selección: trabaja contra reloj y en doble turno para ponerse bien

Aunque en el entrenamiento de la Selección argentina de este sábado en Nueva Jersey estuvieron todos los jugadores disponibles, hay un asterisco que todavía no está resuelto. Enzo Fernández, uno de los más importantes del plantel, aún no está totalmente recuperado de la operación de hernia inguinal a la que fue sometido a fines de abril. Es por eso que no sumó minutos ante Canadá, en el debut de la Copa América, y de hecho todo indica que el martes irá al banco ante Chile.

Enzo trabaja contra reloj y en doble turno para estar pleno en el partido ante Perú (el sábado 29 en el Hard Rock Stadium de Miami) por la tercera fecha del certamen continental.

Se sabe que para el duelo ante Chile no llegará en su mejor versión, por lo que la mirada está puesta un poco más allá. Esta semana será clave para que el jugador del Chelsea termine de recuperarse y pueda estar en la misma línea que sus compañeros.

La rutina especial de Enzo Fernández para volver a estar al 100 por ciento

Este sábado el mediocampista trabajó con sus compañeros, pero también lo hizo solo en el gimnasio durante algunas horas. No es algo nuevo: durante varios días hizo lo mismo para acelerar el proceso de puesta a punto, algo que lo desvela. Es, de hecho, el único de la Selección que no está al 100 por ciento.

Desde que se juntaron en Miami, en la gira previa a la Copa América, Enzo Fernández tiene una rutina especial diseñada por el preparador físico. Y sigue de la misma manera.

Mientras todos estaban de vacaciones en el receso, él trabajaba en el predio de la AFA en Ezeiza todos los días, sin descanso. Como si fuera poco, antes de eso viajó a Irlanda para hacer un tratamiento con un médico especialista en hernias de deportistas.

Está claro: Enzo se entrena de manera intensa para volver a estar. El objetivo principal es llegar bien al duelo con Perú. Y desde ese momento, todo lo que se venga por delante.

En cuanto a la formación para enfrentar el martes a Chile, Lionel Scaloni no plantó ningún equipo. Las dudas comenzarán a resolverse con el correr de las horas.