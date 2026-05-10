"Esto es River": el mensaje de Coudet tras los murmullos en el Monumental

Tras la clasificación de Club Atlético River Plate a los cuartos del Torneo Apertura frente a San Lorenzo de Almagro, el entrenador Eduardo Coudet dejó un mensaje para los hinchas luego de los murmullos e insultos que se escucharon en el Estadio Monumental.

"Once contra once generamos situaciones. Podríamos haber hecho varios goles en el primer tiempo, aunque siempre hay cosas para corregir. En el único tiro al arco que recibimos, nos fuimos 0-1. Lo fuimos a buscar y después, con el empate y el alargue, es difícil explicar todo el partido con tantas emociones", señaló el DT.

Coudet analizó el desarrollo del encuentro y destacó la dificultad de enfrentar a un rival replegado: "Es difícil generar un buen fútbol con un equipo metido en bloque bajo, pero por suerte entró en la última. Le dimos demasiada emoción a los penales para mi gusto. Seguimos en carrera, otra vez jugando en casa, y queremos ver la parte positiva más allá de lo que se pueda decir".

Durante el tiempo suplementario, el clima en el estadio se volvió tenso por los reclamos del público. Lejos de cuestionar a los fanáticos, el entrenador empatizó con ellos. "La exigencia nos va a hacer mejores, es River. Se los digo constantemente a los jugadores. Siempre hay que saludar a la gente y estar más juntos que nunca. Tenemos que ser conscientes de esta exigencia. A veces nos cuesta no poder retribuirle a la gente lo que nos da", expresó.

De cara a lo que viene, el técnico remarcó la necesidad de seguir creciendo: "Tenemos que tratar de mejorar y corregir errores. Patearon tres veces y nos hicieron dos goles. Hay que remar cuando se pone difícil. La exigencia acá es grande y la entiendo. Por suerte hoy se nos dio".