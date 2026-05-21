Estudiantes cayó con Flamengo y se complicó en la Libertadores

Estudiantes fue derrotado por 1-0 por Flamengo de Brasil al final de un partido en el que no tuvo llegadas claras de peligro y que complicó su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El partido se jugó esta noche, en el estadio Maracaná y por la quinta fecha del grupo A, y el único gol fue convertido por el delantero Pedro, a los 19 minutos del segundo tiempo.

La derrota ubica al "Pincha" en el tercer lugar de la zona A, con seis puntos y parcialmente afuera de los octavos de final, mientras que el local sentenció su clasificación, con 10 unidades.

En la próxima fecha, Estudiantes definirá la clasificación ante Deportivo Independiente Medellín de Colombia, necesitando ganar para acceder a octavos y siendo relegado a los 16avos de la Copa Sudamericana en caso de empatar o perder, mientras que el conjunto brasileño cerrará el grupo como local de Cusco de Perú. Ambos partidos se disputarán el martes 26 de mayo a las 21:30.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los cinco minutos, con un córner al primer palo que cabeceó el defensor Leandro González Pirez, cuyo disparo se fue desviado apenas por encima del travesaño.

El local se acercó dos minutos más tarde, mediante un disparo lejano del volante Jorginho que ganó altura y se fue por encima del palo horizontal.

A los 38 minutos, un tiro libre al borde del área del defensor Leo Ferreira buscó el segundo palo, en donde se encontraba situado el experimentado arquero Fernando Muslera, que detuvo el balón sin dar rebote.

El primer acercamiento del complemento fue del "Mengao", a los 14 minutos, mediante un nuevo tiro libre de Ferreira, en el que buscó el ángulo izquierdo del arquero Fernando Muslera y erró por muy poco.

Cinco minutos más tarde, Muslera tuvo una salida errática desde lo conceptual, al ir con el pie a despejar una pelota baja que debía haber contenido entre las manos, y dejó la pelota suelta dentro del área, que Pedro solo tuvo que controlar y definir ante el arco semi descubierto.

A los 24 minutos, el enganche Jorge Carrascal se desmarcó a la espalda defensiva, recibió un pase en cortada y definió rápidamente, aunque no pudo superar el achique del guardameta uruguayo.

Siete minutos más tarde, un pase pinchado del volante Lucas Paqueta habilitó la subida de Pedro, que saltó de espaldas y sacó un gran remate de chilena, apenas desviado por el palo derecho de Muslera.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2026.

Grupo A.

Fecha 5.

Flamengo (Brasil) 1 - 0 Estudiantes.

Estadio: Maracaná (Brasil).

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

VAR: Leodan González (Uruguay).

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Leo Pereira, Leo Ortiz, Ayrton Lucas; Jorginho, Evertton Araujo; Luiz Araujo, Jorge Carrascal, Bruno Henrique; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Tomás Palacios; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Brian Aguirre, Tiago Palacios, Alexis Castro; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Gol en el segundo tiempo: 19m. Pedro (F).

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Lucas Paqueta por Evertton Araujo (F) y Samuel Lino por Luiz Araujo (F); 27m. Edwuin Cetré por Brian Aguirre (E) y Facundo Farías por Alexis Castro (E); 31m. Nicolás de la Cruz por Bruno Henrique (F); 40m. Gabriel Neves por Ezequiel Piovi (E) y Fabricio Pérez por Tiago Palacios (E); 43m. Guillermo Varela por Jorge Carrascal (F) y Wallace Yan por Pedro (F); 44m. Adolfo Gaich por Mikel Amondarain (E).