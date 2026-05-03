Estudiantes derrotó a Platense y se quedó con la cima de la Zona A

Estudiantes de La Plata le ganó 2-0 como visitante a Platense, por la novena fecha del Torneo Apertura, y consiguió terminar primero en la Zona A con 31 puntos.

Los autores de los goles fueron el mediocampista Alexis Castro y el delantero Lucas Alario, quienes convirtieron en el complemento.

La apertura del marcador llegó recién a los 25 minutos de la segunda mitad, cuando Castro definió muy cómodo dentro del área tras recibir una exquisita asistencia por parte del extremo colombiano Edwuin Cetré.

Luego de los ataques de los jugadores del "Calamar", quienes buscaban llegar a la igualdad, el equipo de La Plata pudo liquidar el encuentro con el 2-0 definitivo a los 33 del complemento a través de Alario, que llegó a pescar la pelota en el área chica tras un desvío del defensor central Santiago Núñez.

De esta manera, Alario empieza a convertirse en una verdadera pesadilla para Platense, equipo al que también le había anotado en el Trofeo de Campeones que se disputó en diciembre del año pasado.

Con este resultado, Estudiantes logró terminar la primera fase en la cima de la Zona A con 31 puntos, solo uno más que Boca, que tuvo un sprint final tremendo en las últimas fechas.

Por esta razón es que el "Pincha", que es el vigente campeón del fútbol argentino, disputará todos los partidos de los playoffs en condición de local a excepción de una eventual final, que se llevará a cabo en un estadio neutral.

Platense, por su parte, cerró una muy floja actuación en este Torneo Apertura, donde solo sumó 16 puntos y terminó lejos de la pelea por la clasificación a los playoffs.