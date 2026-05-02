Banfield derrotó sobre el final a Barracas y le complicó la clasificación

Barracas Central complicó su continuidad en el Torneo Apertura, ya que perdió agónicamente como local frente a Banfield por 2-1, en un cotejo pendiente de la novena fecha, jugado esta tarde en el estadio Claudio Tapia.

Tiziano Perrotta abrió la cuenta para Banfield en la parte inicial, pero enseguida igualó Nicolás Demartini, y en el final del cotejo Santiago García le dio el triunfo al conjunto visitante, que ya no tenía chances de clasificarse, pero cerró el certamen con su primer tirunfo fuera de su casa.

A pesar de la caída, Barracas sigue por ahora en zona de clasificación para los play off, ya que quedó octavo en la Zona B pero ya no depende de sí mismo para seguir en carrera: debe esperar que Racing pierda contra Huracán y que Sarmiento y Tigre no ganen ante Belgrano y Rosario Central, respectivamente.

Ante su proío público, Barracas tenía la gran posjbilidad de asegurarse un cupo, pero Banfield lo sorprendió con el gol de Perrota, aunque Demartini empató rápidamente y dejpo todo como al principio. Sin embargo, a pesar de su empuje, el local generó poco peligro y mucha confusión.

En la segunda parte, el equipo de Rubén Insúa siguió buscando el desnivel, pero careció de profundidad, y cuando parecía que el partido se cerraba con un empate apareció García, quien acertó con un tiro por elevación, le dio la victoria a Banfield y dejó a Barracas preso de su decepción.