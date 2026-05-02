Unión se lo empató a Talleres en la última y sueña con los octavos

Unión de Santa Fe empató agónicamente 1-1 con Talleres de Córdoba, en condición de local, en el marco del pendiente de la novena fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional y complicó su clasificación.

En el estadio 15 de Abril, el delantero brasileño Rick abrió el marcador para Talleres a los 18 minutos de juego mientras que Cristian Tarragona lo empató a los 50 del complemento.

Con este resultado, el equipo de Leonardo Carol Madelón llegó a los 21 puntos, se estancó en la octava posición y, en caso de que Defensa y Justicia venza a Gimnasia de Mendoza el lunes, quedará eliminado de los playoffs.

Por su parte, el equipo de Carlos Tevez alcanzó los 26 puntos y cierra la fase regular en el cuarto lugar. De momento, recibirá a Belgrano de Córdoba en los playoffs.

A los 18 minutos del primer tiempo, Rick abrió el marcador para el ´Matador´. Recortando de izquierda a derecha sobre el vértice del área, el delantero sacó un zapatazo con comba que se clavó en el ángulo diestro del arco del arquero Matías Mansilla.

Sobre el final, a los 50 minutos, Tarragona empató el encuentro para Unión. Tras un gran centro de Lautaro Vargas desde la derecha, el ex delantero de Talleres ingresó en soledad en el punto penal, le dio de primera y puso el 1-1 final