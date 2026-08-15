Las Leonas debutaron con un empate ante Estados Unidos y ya piensan en Alemania

Las Leonas debutaron este sábado en el Mundial de hockey sobre césped 2026 con un empate 1-1 frente a Estados Unidos. El encuentro se disputó en el Belfius Hockey Arena de Wavre, donde Brisa Bruggesser abrió el marcador en el primer cuarto y Emma DeBerdine estableció la igualdad en el segundo.

El seleccionado argentino, dirigido por Fernando Ferrara, tendrá ahora su segundo compromiso en el Grupo B. Este lunes, desde las 12, enfrentará a Alemania, también en el Belfius Hockey Arena. En su debut, el conjunto europeo goleó 3-0 a Escocia.

Argentina llegó al Mundial después de consagrarse campeón de la Copa Panamericana 2025 y de obtener la medalla de plata en la última edición mundialista.

Entre las principales figuras del plantel se encuentra Agustina Gorzelany, especialista en córners cortos y máxima goleadora de la Copa Panamericana, con diez tantos en cinco partidos. También se destacan en el ataque Brisa Bruggesser, Eugenia Trinchinetti, Julieta Jankunas, Zoe Díaz y María José Granatto.

El fixture de Las Leonas y el nuevo formato

El seleccionado argentino continuará su recorrido en el Grupo B este lunes 17 de agosto, cuando se mida con Alemania desde las 12. El cierre de la primera fase será el miércoles 19, a las 6, frente a Escocia. Todos los partidos de la zona se disputan en el Belfius Hockey Arena.

El Mundial femenino y masculino, cuyo torneo tendrá a Los Leones debutando el domingo, cuenta con 16 selecciones distribuidas en cuatro grupos. Al finalizar la primera fase, los dos primeros equipos de cada zona avanzarán a una segunda ronda, en la que se conformarán dos nuevos grupos de cuatro.

Luego de esa instancia, los dos primeros de cada grupo avanzarán directamente a las semifinales.

Países Bajos aparece como uno de los principales candidatos y es el máximo ganador de la competencia, con nueve títulos. Además, conquistó las últimas tres ediciones del Mundial, disputadas en 2014, 2018 y 2022.

Un historial mundialista con Estados Unidos

El empate ante Estados Unidos volvió a poner frente a frente a dos selecciones con una extensa historia de enfrentamientos en Mundiales.

En 1994, Las Leonas derrotaron 2-0 al conjunto estadounidense en las semifinales. En 2006, Argentina volvió a imponerse, esta vez por 2-1 en la fase de grupos. En 2014, ambos seleccionados empataron 2-2 en la zona y posteriormente Argentina ganó 2-1 el partido por el tercer puesto, con dos goles de Luciana Aymar.

Actualmente, Estados Unidos ocupa el puesto 11 del ranking de la Federación Internacional de Hockey (FIH) y representa un rival exigente para el seleccionado argentino.

La historia de Las Leonas en los Mundiales

Argentina buscará en esta edición conquistar su tercer título mundial, luego de los campeonatos obtenidos en 2002 y 2010, ambos con Luciana Aymar como una de las principales figuras.

Además de esas dos consagraciones, Las Leonas fueron subcampeonas en cuatro oportunidades: 1974, 1976, 1994 y 2022. También obtuvieron tres medallas de bronce, en 1978, 2006 y 2014.

En la última edición, disputada en 2022, Argentina alcanzó la final y cayó 3-1 ante Países Bajos. Ahora, el seleccionado nacional buscará volver a ser protagonista y pelear nuevamente por el título mundial.