Estudiantes no pudo con Unión en Santa Fe y se aleja de los playoffs

Estudiantes de La Plata sintió el cansancio luego de una semana histórica en la que clasificó a la final de la Copa Libertadores, tuvo un mal segundo tiempo y sufrió una remontada, que lo hizo perder por 3-1 con Unión en la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio 15 de Abril, la visita se puso en ventaja desde los 40 minutos del primer tiempo con el gol en contra de Lucas Ayala, mientras que para el "Tatengue" marcaron Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez, en 5, 19 y 50 minutos del complemento.

Así, el "Pincha" cayó al undécimo puesto de la zona A con 14 puntos y fue superado por el equipo que dirige Leonardo Madelón, que llegó al décimo lugar, con tres unidades más.

En la próxima fecha, los dirigidos por Alexander Medina recibirán a Instituto, el sábado 31 de octubre desde las 21:30, mientras que Unión será visitante de Newell´s, el domingo primero desde las 18:30.

La primera llegada del partido fue del local, a los dos minutos, con una pelota que el delantero Cristian Tarragona recuperó cerca del área rival y un remate pinchado con el que intentó superar al arquero Fernando Muslera, aunque no lo consiguió.

El primer gol de la noche santafesina llegó a los 40 minutos del primer tiempo, con una trepada por derecha de Eric Meza, exjugador de Colón, que se desvió en el defensor Lucas Ayala y cambió de dirección, por lo que se metió por el poste izquierdo del arquero Matías Mansilla.

En el tercer minuto de descuento de la segunda etapa, un derechazo fulminante de Cetré salió al primer palo y le quedó cerca a Matías Mansilla, que pudo despejarlo.

El local pudo empatar en su primera llegada de riesgo del segundo tiempo, a los cinco minutos, con un centro desde la derecha al segundo palo que fue cabeceado al ángulo por Tarragona.

Tras un derechazo cruzado que se fue muy cerca por parte de Luna Diale, a los 11 minutos, un nuevo cabezazo en el segundo palo, esta vez de Estigarribia, se fue muy cerca del poste derecho del arquero uruguayo.

El gol que dio vuelta el resultado llegó a los 18 minutos de la sgeunda mitad, cuando Marcelo Estigarribia aprovechó un rebote de largo de Muslera después de atajar un disparo lejano y empujó la pelota al gol.

Sobre la hora, en el quinto minuto de descuento, Eric Ramírez robó una pelota al borde del área chica y definió con la punta del botín derecho, para superar a Muslera que quedó a mitad de camino y sellar el 3-1 final.