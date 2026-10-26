Boca lidera la Tabla Anual, River se acerca y el superclásico puede definir la carrera por el título

La definición del fútbol argentino se encamina hacia sus últimas jornadas con varios frentes abiertos. La fecha 14 del Torneo Clausura 2026, que todavía tiene partidos pendientes, volvió a modificar el escenario de la Tabla Anual, donde Boca se mantiene como único líder con 57 puntos, seguido de cerca por Rosario Central, que acumula 56 unidades. River Plate, por su parte, recuperó terreno después de vencer a Racing por 1-0 y alcanzó los 52 puntos, por lo que el próximo superclásico aparece como uno de los encuentros centrales de la recta final.

La pelea no se limita a la posibilidad de terminar en lo más alto de la clasificación general. También están en juego los lugares para las copas internacionales de 2027, la clasificación a los octavos de final del Clausura y la permanencia en la máxima categoría.

El sistema de competencia incorporó una motivación adicional a la Tabla Anual. Hasta 2024, la clasificación general se utilizaba para determinar los boletos a las competiciones continentales, pero desde que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió reconocer al equipo que más puntos suma entre los torneos Apertura y Clausura, el primer puesto también otorga el título de Campeón de Liga.

Rosario Central consiguió esa distinción en 2025 de manera sorpresiva. Ahora, con apenas dos jornadas por delante para la mayoría de los participantes, la posibilidad de quedarse con el reconocimiento mantiene abierta una disputa en la que cada resultado puede alterar las posiciones.

Boca depende de sí mismo y Rosario Central no le pierde pisada

Boca ocupa el primer lugar con 57 unidades, producto de 15 victorias, 12 empates y apenas tres derrotas en 30 presentaciones. Su principal perseguidor es Rosario Central, que suma 56 puntos y también completó 30 encuentros.

Los dos equipos consiguieron victorias durante la fecha. El sábado, el conjunto rosarino se impuso por 2-0 ante Huracán como local. Este domingo, Boca derrotó por 1-0 a Independiente en condición de visitante. Con esos resultados, el Xeneize conservó la ventaja mínima y continúa dependiendo de sus propios resultados para terminar en lo más alto de la Tabla Anual.

Sin embargo, la parte superior de la clasificación todavía puede modificarse antes de que concluya la jornada. Argentinos Juniors, con 54 puntos, e Independiente Rivadavia, con 53, deben enfrentarse en un duelo directo en La Paternal. El resultado tendrá consecuencias sobre la disputa por los primeros puestos.

Una victoria de Argentinos Juniors le permitiría alcanzar al líder en cantidad de puntos, aunque Boca conservaría la ventaja en la diferencia de goles, según el escenario planteado en la información del torneo.

A esa pelea se sumó Vélez, que después de vencer a Central Córdoba como visitante llegó a los 55 puntos y quedó momentáneamente en el tercer lugar. De esta manera, la clasificación presenta una diferencia reducida entre los principales candidatos y mantiene abierta la definición.

El superclásico puede cambiar el rumbo de la definición

El encuentro entre Boca y River, programado para la próxima fecha en la Bombonera, aparece como un punto de inflexión en la carrera por el título de Campeón de Liga. Para el equipo local, una victoria tendría un efecto directo sobre la distancia con su clásico rival. Boca podría ampliar a ocho puntos la ventaja sobre River y dejar al Millonario sin posibilidades matemáticas de alcanzarlo en la Tabla Anual.

Además, el Xeneize podría consagrarse una fecha antes del final si se combinan otros resultados: Rosario Central no debería ganar en su visita a Sarmiento y Argentinos Juniors tendría que perder puntos frente a Independiente Rivadavia. Ambos encuentros se disputarán antes del superclásico.

El escenario sería diferente si River consigue imponerse en la Bombonera. En ese caso, la distancia entre ambos se reduciría a apenas dos unidades, con una jornada todavía por disputarse. De todos modos, el desenlace también dependería de los resultados que obtengan los demás aspirantes.

El triunfo de River frente a Racing por 1-0 le permitió alcanzar los 52 puntos y ubicarse sexto, detrás de Independiente Rivadavia. La victoria devolvió al equipo de Núñez a la discusión matemática por el primer puesto, aunque la distancia respecto de Boca sigue siendo de cinco unidades.

Los últimos compromisos de los candidatos

El calendario de las dos jornadas finales presenta recorridos diferentes para los equipos que todavía aspiran al título. Boca jugará sus dos encuentros restantes como local, una circunstancia que le permitirá disputar tanto el superclásico como el cierre del torneo en la Bombonera.

Rosario Central deberá afrontar una visita a Sarmiento y después recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, equipo que ya descendió. River, en cambio, tendrá dos compromisos fuera de Núñez: primero visitará a Boca y luego viajará para enfrentar a Aldosivi.

La programación de los principales candidatos es la siguiente:

Boca, 57 puntos: fecha 15 ante River, como local; fecha 16 frente a Defensa y Justicia, también como local.

Rosario Central, 56 puntos: fecha 15 ante Sarmiento, como visitante; fecha 16 frente a Estudiantes de Río Cuarto, como local.

Vélez, 55 puntos: fecha 15 ante San Lorenzo, como local; fecha 16 frente a Unión, como visitante.

Argentinos Juniors, 54 puntos: fecha 14 frente a Independiente Rivadavia, como local; fecha 15 ante Atlético Tucumán, como visitante; fecha 16 frente a Huracán, como local.

Independiente Rivadavia, 53 puntos: fecha 14 ante Argentinos Juniors, como visitante; fecha 15 frente a Banfield, como local; fecha 16 ante Gimnasia de Mendoza, como visitante.

River, 52 puntos: fecha 15 frente a Boca, como visitante; fecha 16 ante Aldosivi, también como visitante.

Gimnasia y Esgrima La Plata, 51 puntos: fecha 15 ante Estudiantes de Río Cuarto, como visitante; fecha 16 frente a Belgrano, como local.

Instituto, 50 puntos: fecha 14 ante Deportivo Riestra, como local; fecha 15 frente a Estudiantes de La Plata, como visitante; fecha 16 ante Newell's, como local.

En términos matemáticos, ocho equipos mantienen posibilidades de coronarse como Campeón de Liga, con una diferencia de siete puntos entre Boca e Instituto y nueve unidades todavía en juego para los equipos que tienen dos partidos pendientes. Los cruces directos y los encuentros que restan disputarse reducirán las posibilidades de varios aspirantes.

Lanús y Belgrano, ambos con 48 puntos y apenas seis por disputar, ya no pueden alcanzar al líder.

Las copas internacionales también se definen en la Tabla Anual

Más allá de la lucha por el primer puesto, la clasificación general tiene consecuencias sobre los lugares disponibles para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2027.

Por esa razón, los equipos que ya no cuentan con posibilidades concretas de terminar en la cima todavía tienen objetivos importantes para las dos fechas restantes. La ubicación final puede resultar determinante para sus aspiraciones internacionales y mantiene en competencia a clubes que quedaron alejados de la pelea por el título.

La Tabla Anual concentra así varias disputas simultáneas: la consagración como Campeón de Liga, la clasificación continental y la necesidad de sumar puntos para mejorar la posición de cada institución al cierre de la temporada.

La lucha por los playoffs del Clausura sigue abierta

El Torneo Clausura tiene, además, su propia definición dentro de las zonas A y B. Los ocho mejores equipos de cada grupo avanzarán a los octavos de final, por lo que los resultados de las últimas jornadas pueden modificar tanto los clasificados como el orden de los cruces.

En la zona A, Instituto lidera con 29 puntos y todavía puede ampliar su ventaja. Detrás aparecen Vélez, Boca y Defensa y Justicia, con 27 unidades. Vélez se ubica por encima de los otros dos equipos con esa puntuación debido a la diferencia de goles.

Lanús ocupa el siguiente lugar, con 24 puntos, seguido por Newell's, con 21; Gimnasia de Mendoza, con 20; e Independiente, con 19. San Lorenzo, por el momento, está quedando fuera de los puestos de clasificación, a solamente un punto de la zona de acceso a los octavos de final.

En la zona B, Rosario Central se encuentra en lo más alto con 28 unidades. Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata comparten el segundo lugar, con 25 puntos, aunque el conjunto de La Paternal todavía tiene la posibilidad de igualar al líder.

River aparece cuarto con 23 unidades, después de su victoria ante Racing. Belgrano suma 22 puntos y Sarmiento tiene 21, mientras que Barracas Central y Huracán comparten los siguientes puestos con 19 unidades cada uno.

Sin embargo, la disputa permanece abierta porque Independiente Rivadavia también suma 19 puntos y tiene un encuentro menos. Su partido pendiente puede modificar la composición de los ocho equipos que actualmente ocupan las posiciones de clasificación.

Aldosivi busca evitar el descenso

La permanencia en la máxima categoría constituye otro de los frentes decisivos del cierre de la temporada. Aldosivi consiguió una victoria importante que le permitió postergar, al menos durante un día más, la posibilidad de perder la categoría.

El equipo de Mar del Plata suma 19 puntos en la Tabla Anual y ocupa el penúltimo lugar, por encima de Estudiantes de Río Cuarto, que acumula 14 unidades y ya descendió. Pese a la victoria, la situación del Tiburón continúa siendo crítica. Se encuentra a cuatro puntos de Deportivo Riestra, que tiene 23 unidades y es el equipo inmediatamente superior en la clasificación general.

Aldosivi también ocupa el puesto 29 de la tabla de promedios, por detrás de Banfield. Su permanencia, por lo tanto, depende de una combinación de resultados y de su propia capacidad para sumar en los compromisos que le quedan.

El encuentro de Deportivo Riestra frente a Instituto, previsto para el lunes, puede resultar determinante. Si Riestra consigue un resultado favorable frente al conjunto cordobés, la situación de Aldosivi podría quedar definida y el equipo marplatense perdería sus posibilidades de evitar el descenso, según el escenario planteado en el informe.