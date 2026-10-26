Balón de Oro 2026: Messi busca su novena estatuilla en una gala histórica

El fútbol mundial conocerá este lunes al ganador del Balón de Oro 2026, en una edición especial que reunirá a las principales figuras de la temporada y tendrá nuevamente a Lionel Messi entre sus protagonistas. La ceremonia comenzará a las 17, hora argentina, en The London Palladium, en Londres, y se desarrollará en un escenario histórico para el premio individual más reconocido del fútbol.

La gala estará marcada por dos elementos centrales: la ausencia de un candidato indiscutido y la celebración del 70º aniversario del galardón, creado por la revista France Football en 1956. Entre los futbolistas que llegan con mayores posibilidades de quedarse con la distinción se encuentran Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Rodri y Ousmane Dembélé, aunque la presencia del capitán argentino vuelve a concentrar la atención.

La elección de Londres como sede responde precisamente a la intención de homenajear al primer ganador de la historia del premio, el inglés Stanley Matthews. De esta manera, la capital británica recibirá por primera vez la ceremonia, que desde 2024 es organizada conjuntamente por France Football y la UEFA.

El aniversario le otorga a esta edición un significado particular. Además de reconocer al futbolista más destacado de la temporada, la gala recordará el recorrido de siete décadas de una distinción que ha acompañado la evolución del fútbol y distinguido a algunas de sus figuras más importantes.

Lamine Yamal

Uno de los nombres que llega con mayor fuerza a la disputa es el de Lamine Yamal, delantero del Barcelona, quien a sus 19 años aparece entre los grandes candidatos después de una temporada que incluyó dos conquistas relevantes: la Copa del Mundo con España y la liga española.

La consagración del seleccionado español en el Mundial 2026 reforzó las posibilidades del joven futbolista, que buscará transformar sus logros colectivos en su primera distinción individual de esta magnitud. Su rendimiento y los títulos obtenidos lo colocaron en el centro de una competencia que también tiene como protagonista al francés Kylian Mbappé.

En una entrevista con Jorge Valdano, Yamal se refirió a esa disputa y expresó su confianza en sus posibilidades. "Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado", afirmó, en alusión a su competencia con Mbappé.

Sus declaraciones reflejan la confianza con la que afronta una candidatura respaldada por los resultados de la temporada. La edad del delantero y sus conquistas convierten su presencia en uno de los puntos destacados de una edición que reúne a futbolistas de distintas generaciones.

Mbappé defiende su candidatura

Kylian Mbappé es otro de los aspirantes principales al Balón de Oro 2026. El delantero francés llega con números destacados y con el argumento de haber terminado como máximo goleador de la liga española, de la Champions League y del Mundial, competencia en la que convirtió diez tantos.

Esos registros constituyen una parte central de su candidatura y lo ubican en una disputa directa con Yamal. El francés defendió su rendimiento y manifestó públicamente que considera que sus actuaciones durante la temporada estuvieron por encima de las de sus competidores.

"No veo a ningún jugador mejor que yo la temporada pasada", sostuvo Mbappé al referirse a sus posibilidades de obtener el galardón.

La competencia entre ambos futbolistas aparece así como uno de los principales focos de atención de la ceremonia. Mientras Yamal llega impulsado por su juventud y por la consagración mundialista de España, Mbappé respalda su candidatura en sus registros goleadores y en su desempeño en las principales competiciones de la temporada.

Harry Kane y Dembélé también integran la pelea

La nómina de aspirantes incluye además a Harry Kane, quien aparece entre los candidatos después de conquistar la Bota de Oro europea. Su presencia amplía la competencia por un premio que, en esta oportunidad, no tiene un favorito indiscutido.

También figura Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro en 2025, que intentará repetir la consagración después de obtener un nuevo título continental con el PSG. El futbolista buscará sostener su lugar entre las principales figuras del fútbol internacional y convertirse nuevamente en el elegido.

Rodri completa el grupo de nombres destacados mencionados entre los aspirantes principales. La diversidad de candidatos y los distintos logros conseguidos durante la temporada anticipan una definición en la que la votación de los periodistas especializados tendrá un papel determinante.

Messi vuelve a escena en busca de ampliar su récord

La presencia de Lionel Messi vuelve a darle un peso especial a la representación argentina. A los 39 años, el capitán de la selección nacional integra nuevamente la lista de candidatos después de conducir al equipo hasta la final del Mundial 2026.

Messi llega a esta edición con un registro que lo distingue dentro de la historia del premio: es el máximo ganador histórico del Balón de Oro, con ocho estatuillas. Su nueva candidatura abre la posibilidad de ampliar una marca que, por su dimensión, parece difícil de alcanzar.

El recorrido del argentino vuelve a situarlo entre los protagonistas de una ceremonia que reúne a las figuras más destacadas de la temporada. Su presencia se produce después de una campaña mundialista en la que lideró a la selección hasta el partido decisivo, un resultado que forma parte de los antecedentes de su nominación.

La posibilidad de conseguir un noveno premio constituye uno de los grandes atractivos de la gala. En una edición sin un candidato claramente dominante, la trayectoria de Messi y su récord histórico vuelven a colocarlo en el centro de la atención internacional.

Lautaro Martínez completa la presencia argentina

La representación argentina también contará con Lautaro Martínez, incluido entre los nominados después de protagonizar la campaña de la selección nacional. El delantero tuvo un papel destacado durante el Mundial y fue autor del gol decisivo frente a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo.

Aunque aparece más relegado en las preferencias frente a otros aspirantes, su inclusión en la lista constituye un reconocimiento a otra temporada destacada. Su participación amplía la presencia argentina en una ceremonia en la que Messi volverá a competir por el máximo galardón individual.

La nominación de ambos futbolistas vincula la participación nacional con uno de los acontecimientos centrales de la temporada: el Mundial 2026 y el camino recorrido por la selección argentina hasta la final.

Los otros premios

La ceremonia de Londres no estará dedicada exclusivamente al premio masculino. Durante la gala también se entregará el Balón de Oro femenino, con Alexia Putellas entre las principales candidatas.

Además, se otorgarán los premios Kopa, destinado al mejor futbolista joven, y Yashin, que reconoce al arquero más destacado. En esta última categoría figura el argentino Emiliano Martínez, quien también tendrá presencia en la premiación.

Estas distinciones completarán una jornada que reunirá diferentes categorías y reconocerá actuaciones destacadas dentro del fútbol internacional. La gala funcionará como cierre de una temporada atravesada por la Copa del Mundo y por los resultados obtenidos por los principales protagonistas de las competiciones.