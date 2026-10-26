Red Star recibe a Ateneo buscando meterse en la final del Torneo Anual

Red Star quiere seguir haciendo historia, cuando desde las 22.30 reciba a Ateneo Mariano Moreno, en el 2do partido de la serie semifinal, del Torneo Anual que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca.

El conjunto de calle Sarmiento tuvo una fase regular casi perfecta, ganando 9 y perdiendo tan sólo 1 partido, y hace un par de viernes atrás (si, pasaron 10 días entre cotejo y cotejo del cruve), superó al elenco chacarero en el inicio de la semi, por 73 a 72, a pesar de no contar con Matías Cuenca (expulsado ante Juventud), y Luciano Sánchez (lesionado).

Mostrando una clara supremacía, Red Star intentará llegar a la 11va final de manera consecutiva en el orden local, en donde además se ha quedado con los últimos 3 PreFederales de manera consecutiva, cumpliendo una actuación histórica, en la Liga, escalando hasta 4tos del InterConferencias, en derrota contra el campeón: Mitre de Misiones.

El conjunto de Rodrigo Soria formará en la jornada de hoy con: Gabriel Sosa, Mateo Codigoni, Agustín Mirolo, Gustavo Martínez, Andrés Alderete, Alan Senteno, Gustavo Nieva, Fran Bonader, Ignacio Soto, Juan Bernardez y Lautaro Quintero; en el match que se jugará en el Antonio Ricardo Bollea, y que tendrá un valor de $4.000 en la entradas.